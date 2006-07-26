Беларусь подтверждает свое право называться космической державой!

Сегодня вечером с космодрома Байконур в Казахстане стартует первый белорусский космический спутник "БелКА". За этим историческим для нашей страны событием будет наблюдать и глава государства Александр Лукашенко. Кроме того, программой визита запланирована встреча белорусского лидера с руководством Федерального космического агентства России. Проект "БелКА" оценивается в 10 млн. долларов. Спутник будет выведен на орбиту высотой 510 км., и будет делать 15 витков вокруг Земли в сутки. Информация, полученная со спутника, будет использоваться в сельском, лесном, водном хозяйстве, для предупреждения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, для охраны и использования природных ресурсов, а также в градостроительстве.