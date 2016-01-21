Новости Беларуси. Беларусь официально получила статус страны-наблюдателя в Ассоциации карибских государств. Об этом 21 января заявили во внешнеполитическом ведомстве. Это дает возможность значительно активизировать и расширить торгово-экономическое взаимодействие со странами-членами Ассоциации, население которых составляет более 230 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Трэба адзначыць, што Рэспубліка Беларусь імкнецца выкарыстоўваць статус назіральніка ў рэгіанальных арганізацыях менавіта для максімальна актыўнага прасоўвання інтарэсаў нашай краіны і беларускіх экспарцёраў у краіны так званай далёкай дугі. З улікам пераходу ў 2016 году старшынства ў Асацыяцыі да Рэспублікі Куба, якая з’яўляецца стратэгічным партнёрам Беларусі ў рэгіёне, перад айчыннымі прадпрыемствамі і арганізацыямі адкрываюцца шырокія магчымасці.

21 янвая МИД озвучил новые требования Великобритании при въезде в эту страну. Теперь во время нахождения в Соединенном королевстве белорусские граждане обязаны иметь документ, подтверждающий наличие договора медицинского страхования. Ранее это было не обязательно. Неотложная помощь оказывалась на безвозмездной основе.