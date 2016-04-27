Беларусь облегчает визовый режим для граждан ОАЭ – указ Президента

Новости Беларуси. Беларусь облегчает визовый режим для граждан Объединенных Арабских Эмиратов. Это предусмотрено указом, который 27 апреля подписал Президент Александр Лукашенко.

Документ разрешает в том числе безвизовый транзитный проезд через территорию нашей страны. Также это касается временного пребывания на срок не более 30 суток со дня въезда через международные пункты пропуска. В данном случае граждане ОАЭ смогут в добровольном порядке зарегистрироваться по месту фактического пребывания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.