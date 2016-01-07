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Беларусь на принципах взаимности закрывает свое посольство в Израиле

07 января 2016 11:00
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Новости Беларуси. Беларусь на принципах взаимности закрывает свое посольство в Израиле. Такое заявление сделал МИД нашей страны. В связи с решением Израиля о закрытии посольства в Минске Беларусь отвечает аналогичным образом — такова обычная дипломатическая практика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусское внешнеполитическое ведомство убеждено, что израильская сторона делает ошибку, игнорируя тот факт, что страны связывают судьбы десятков тысяч людей, для которых два государства являются близкими и родными, а также в целом позитивную динамику двусторонних отношений в различных сферах.

Подобный шаг уже совершался в 2003-м, и менее чем через год пришлось исправлять ситуацию.

МИД рассчитывает, что возобновление деятельности посольств и в этом случае – это лишь вопрос времени.

# МИД Беларуси

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