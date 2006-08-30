Беларусь и ЮАР подписали соглашение о сотрудничестве в области искусств и культуры

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов передал президенту ЮАР Табо Мбеки личное послание главы белорусского государства Александра Лукашенко.

Встреча с руководителем Южно-Африканской Республики состоялась 29 августа, во второй день официального визита Сергея Мартынова в это государство.

Как сообщили в пресс-службе МИД, прошли также переговоры министра иностранных дел Беларуси со спикером парламента ЮАР Балекой Мбете, министром обороны Мосиуоа Лекота, министром искусств и культуры Палло Джорданом. В частности, в парламенте ЮАР предметно обсуждены перспективы налаживания межпарламентского сотрудничества как важной составляющей всего комплекса белорусско-южноафриканских связей. Спикер Национальной ассамблеи Балека Мбете передала благодарность руководству белорусского парламента за приглашение посетить Беларусь. Она сообщила о намерении осуществить свой визит в Минск в ближайшее время во главе представительной делегации Национальной ассамблеи ЮАР.

По итогам встречи Сергея Мартынова с министром искусств и культуры ЮАР Палло Джорданом подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области искусств и культуры. В ходе переговоров обсуждены дальнейшие действия сторон по реализации соглашения, включая визит министра искусств и культуры ЮАР в Беларусь.