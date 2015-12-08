Беларусь и Вьетнам обсудят стратегию глобального партнерства

Новости Беларуси. В Ханое уже сегодня, 8 декабря, прошел двусторонний бизнес-форум. Его итог — подписание почти двух десятков документов на поставку белорусской продукции во Вьетнам. Цена контрактов — без малого 25 миллионов долларов. Наш корреспондент сейчас находится в Ханое. Наталья Бреус передает из Вьетнама.

Наталья Бреус, СТВ:

Эти дни проходят в Ханое под белорусским флагом. Еще с советских времен республику и Вьетнам связывают тесные дружеские отношения. Многие руководители Вьетнама получили образование именно в советских вузах. Это тоже, конечно, хорошая база для развития экономических отношений. И Вьетнам может стать тем плацдармом в регионе, который поможет Беларуси здесь закрепиться.

Эта страна с 90-миллионным населением. Поэтому общая торговля в 170 миллионов долларов пока не впечатляет. Есть куда расти. Особенно в промышленной кооперации. Успешный пример уже действует. Несмотря на приличное расстояние между странами в 7,5 тысяч километров, здесь с 2009 года собирают белорусские грузовики. Поставлено почти 1000 машинокомплектов за последние два года. Вьетнамцы активно строят дороги, развивают туристическую инфраструктуру. Следующий шаг — сборка наших автобусов в Хошимине. Вопрос прорабатывается. В уме держат выход с совместной продукцией на рынки стран АСЕАН — это Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы с Вьетнамом подписали в мае соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом. Это ключ к тому, чтобы на страны АСЕАН. Этот рынок многомиллиардный.

Белорусская сторона планирует увеличить поставки тракторов — это собираются закрепить в договоре. Для МТЗ сегодня вьетнамский рынок растет. Техника важна для аграрной сферы, ведь Вьетнам занимает второе место в мире по поставкам риса и кофе. Встречи деловых кругов способствуют развитию отношений. Предполагается заключить более десятка соглашений о сотрудничестве.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Подписаны 17 контрактов и ряд соглашений. Если говорить о цифрах, то сегодня уже подписано контрактов на поставку во Вьетнам на $24 млн.

На протяжении последних лет 6 бизнесмены двух стран общаются почти ежегодно в рамках деловых форумов. Считается, что вьетнамцы ведут переговоры со свойственной восточным людям осмотрительностью. Сегодня о Вьетнаме все чаще говорят, что подрастает новый азиатский тигр. Экономика государства развивается приличными темпами. Страна вступила во Всемирную торговую организацию, привлекла инвестиции от мировых корпораций, создавших здесь сборочные цеха, активно развивает собственную промышленность и сельское хозяйство. Правда, говорят, что современный Вьетнам ринулся в капитализм, не избавившись от социализма — компартия до сих пор играет важную роль в политической жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.