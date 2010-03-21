Беларусь и Венесуэла: новые 22 страницы отношений

Многое из того, что есть в Венесуэле, — самое большое. Если водопад, то Святой Ангел — самый высокий в мире. Если горы, то подняться на них можно по самой длинной в мире канатной дороге, что в штате Мерида. То же самое, пожалуй, можно будет вскоре сказать и о наших торгово-экономических отношениях. По крайней мере, база для этого уже создана.

22 соглашения в энергетике, нефтехимии, строительстве, промышленности и научно-техническом сотрудничестве. 22 — это даже не десять. Подписали их в прямом эфире национального телевидения Венесуэлы. С включениями из мест уже действующих предприятий и тех, которые еще строятся, комментируя каждое подписание.

Александр Лукашенко:

Это действительно историческая встреча, исторический визит. Во-первых, Венесуэла впервые выходит со своей нефтью в Европу. И я сказал Президенту Венесуэлы и все члены Правительства Беларуси должны знать, что Венесуэла — это наш дом, это наша земля. Точно так Беларусь должна стать родной землёй для Венесуэлы, Президента Венесуэлы. Точно так Беларусь станет родным домом, Уго, для тебя, для твоих коллег, для всех тех, кто вершит эту историю. Поверьте, спустя три-пять лет мы будем вспоминать это, как величайшее достояние наших народов.

Фактически через месяц из Венесуэлы в Беларусь начнутся поставки нефти. Cначала партия в 80 тыс.т., но до конца года цифра может вырасти до 4 млн.т. Разработан и маршрут поставок. Нефтяные танкеры будут доставлять сырую нефть в Украинские порты. А оттуда она потечет для переработки на Мозырской НПЗ. Дополнительно, мы продолжим добывать нефть в долине Ориноко на выделенных месторождениях. Кстати, мы получили еще пять новых. Оценка нашей работе была дана высокая. Венесуэльцы попросили специалистов провести экспертизу. Что, конечно же, добавило еще один плюс в копилку белорусских нефтяников.

Александр Лукашенко:

Сейчас посмотрел на эту новостройку, которую белорусы с венесуэльцами осуществили совместно. Я у Уго спрашиваю: «Ну и что ты сомневался? Что мы, хуже американцев там работаем?». Он, не растерявшись, говорит: «Нет-нет-нет, конечно, не хуже, чем американцы». Вы посмотрите, какую красоту создали в таком пустынном, необжитом районе Венесуэлы.

К встрече Александра Лукашенко в рабочей резиденции Уго Чавеса — дворце Мирафлорес — готовились до самого последнего момента. Венесуэльцы настолько основательно подготовились к приезду Александр Лукашенко, что солдаты роты почетного караула спели гимн Беларуси. Однако церемониал-церемониалом, осень-осенью, но такого урожая соглашений не ожидал никто. Беларусь появилась на политической карте Венесуэлы четыре года назад. В 2007 Александр Лукашенко побывал в этой стране с официальным визитом. И вот сегодня мы постепенно начинаем ощущать урожай не только в виде соглашений, но и прибыли от наших совместных предприятий, взаимных продаж товаров и услуг. Плодами этой дружбы пользуются и венесуэльцы, и белорусы. Товарооборот растет, да и скорость реализации проектов. Кстати, увидеть что называется «вживую» стиль работы двух лидеров, имели возможность жители городка Маракай. Сказать, что появление там двух Президентов вызвало ажиотаж на улицах — это ничего не сказать.

Встречать Александра Лукашенко и Уго Чавеса жители города Маракай вышли с флажками, бодрыми лозунгами. Столица штата Арагуа приветствовала Президентов как национальных героев. Впрочем, Александр Лукашенко, буквально за пару часов до перелета сюда, стал носителем ордена Франсиско Миранды I класса — венесуэльского героя. Награду ему вручили в Национальной ассамблее Венесуэлы.

В Венесуэле законодательная власть принадлежит однопалатной Национальной ассамблее. Она избирается сроком на пять лет, состоит из 167 парламентариев, ещё три места отведены представителям индейским общин.

Спецсессия, на которой выступил белорусский президент, вызвала не только аплодисменты в зале, но и резонанс в других латиноамериканских странах. Надо сказать, что Венесуэла в этом регионе играет роль своеобразную интегратора. Например, шесть лет назад по инициативе Чавеса создан АЛБА — альянс стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В него входят 9 государств. Географически — рынок очень большой. Видимо, большинство вышедших на улицы маракайцев видели Александра Лукашенко как раз, когда он выступал по телевизору.

Александр Лукашенко в парламенте Венесуэлы:

Наш визит в Каракас направлен на последовательное укрепление белорусско-венесуэльских отношений и приданию взаимовыгодному сотрудничеству нового мощного импульса. Я уверен: поставленные цели будут обязательно достигнуты. Со стороны белорусского государства для этого будут предприняты все меры. Наше сотрудничество содействует решению важных социально-экономических задач: созданию новых рабочих мест и повышению квалификации занятых на них работников. Мне доставляет особое удовольствие сообщить вам, что по договорённости с моим большим другом, уважаемым Президентом Уго Чавесом мы приняли решение о строительстве у вас огромного количества социального жилья для ваших людей. Белорусы построят 5 тысяч квартир для простых венесуэльцев. И это пилотный проект. И буквально через час на этой доброй венесуэльской земле мы с Уго заложим первый камень в фундамент этих домов. Дорогие друзья, я убеждён, что у наших отношений хорошие перспективы. Залогом этого является политическое взаимопонимание на высоком уровне. Я хочу подчеркнуть, Беларусь пойдёт по пути сотрудничества с вами так далеко, насколько готова к этому Венесуэла.

В Маракае, на площади в 100 га, появится жилой комплекс на 5 тыс. квартир. Построят его Президенты осмотрели отведенную под строительство жилья территорию. По ходу решали возникающие вопросы, говорили о перспективах. Уго Чавес рассказал, что Маракай нуждается в модернизации. 450 тыс населения, город можно сравнить с Витебском или Могилевом, а квадратные метры с крышей над головой — очень непростой вопрос.

Уго Чавес, президент Венесуэлы:

Самая острая проблема — это жилье.

Уго Чавес предложил белорусам реконструировать некоторые кварталы города. Маракай в 80 километрах на севере от Каракаса. Это важный промышленный центр страны. Здесь занимаются текстилем, бумажной и табачной промышленностью. Местные фермеры выращивают какао, кофе, табак. Александр Лукашенко сделал встречное предложение: построить здесь молокозаводы, мясокомбинаты, сельхозпредприятия, фабрики или заводы по белорусскому образцу. Губернатор Маракая получил предложение изучить наш опыт. Президенты приняли участие в закладке памятного камня на месте строительства.

Александр Лукашенко – Уго Чавесу:

Закопали капитализм!

Уго Чавес – присутствующим:

Enterramos el capitalismo!

Кстати, Уго Чавес действительно подарил маракайским фермерам две сотни тракторов «Беларус». После чего присутствующие насладились деловой импровизацией Президентов. Оказалось, что реконструкции подлежит и военная авиабаза Маракая. Площадка занимает огромную территорию, однако инфраструктуры на ней мало. Уго Чавес попросил белорусов застроить неиспользуемое землю под жилье для военных и не только военных.

Александр Лукашенко – Уго Чавесу:

Здесь мы построим кругом жилье. Или ещё то, что нужно. Мы должны начать здесь строить. Мы за год тебе построим немало квартир.

Здесь же и акцентировали внимание на самом главном. В строительной сфере Белорусы сконцентрируются на трех основных проектах — возведении района в Каракасе, жилье в Маракае и Баринасе. Хорошо сделанный крупный проект лучше всего продемонстрирует эффективность наших специалистов, чем множество начатых строек.

Александр Лукашенко:

Мы принципиально договорились, что не будем распыляться. Здесь будем строить, зачем нам по всей Венесуэле «прыгать». А отдельно — заводы, фабрики — то, о чем мы договорились.

Совместных проектов в сфере строительства у нас несколько. Прежде всего, это кирпичный завод в городе Гуатире — мощность предприятия составит 25 млн. штук керамических пустотных блоков в год. Есть проект по возведению завода строительных материалов. Но и это только вершина айсберга в нашем сотрудничестве. В июле следующего года в Венесуэле белорусы построят «под ключ» заводы МАЗ и МТЗ. Есть предложение построить совместное предприятие утилизации. Наши специалисты создадут производство по сборке дорожной, строительной и коммунальной техники. Проектировщики займутся разработкой агрогородка и сельскохозпредприятий в районе Ато Педригаль. Очень интересное предложение сделал Уго Чавес в плане продвижения других белорусских товаров и услуг в Латинской Америке

Александр Лукашенко:

По предложению Президента Венесуэлы мы создадим мощный торговый дом Беларуси, куда будем поставлять всё, что производит Беларусь и в чём нуждается Латинская Америка, особенно государства, которые поддерживает лично Президент Чавес. У нас очень большие планы. Мы приехали сюда не для того, чтобы по-крупному или по мелочи что-то где-то заработать. Мы хотим сделать всё, чтобы у венесуэльского народа, у Президента, было всё то, чем сегодня располагает братская Беларусь.

В Венесуэле много автомобилей. Трасса всегда переполнена четырехколесными конями. Часто это старенькие, проржавевшие американские машины 80-х, 70-х и даже 60-х годов. Такие ретромобили обладают еще и очень приличным аппетитом. Однако на бензин никто не скупится. Чавес хочет научить страну бережливости во-первых, а во-вторых, получить больше в бюджет от нефти. В планах Венесуэлы газифицировать города и деревни, перевести транспорт на газ. Решение стратегическое, и опыт Беларуси здесь придется кстати. Производить качественный сжиженный газ, который бы давал достаточно мощи даже моторам грузовиков, это еще и потенциальная возможность заработать на его продажах. Ведь на рынке он будет стоить в десятки раз больше.

Уго Чавес:

Мы и представить себе такого не могли, чтобы с 80 центов за баррель перейти на выпуск газа по международным ценам, экспортировать его во все страны. Все белорусские технологии нам очень интересны. Мы собираемся и дальше перенимать опыт белорусов.

Кроме этого мы займемся разработкой шести газовых месторождений. Будем оказывать услуги в этой и нефтяной сфере. Венесуэла купит у нас только в этом году 2 тыс. комплектов газового оборудования.

Уго Чавес:

Нам требуется помощь в создании производства труб для газовой промышленности. У нас хватает месторождений газа. И мы не собираемся действовать, как предыдущие хозяева — выкачивать нефть, не используя при этом запасы газа, находящиеся рядом. У нас планы — создать завод для производства водонагревателей и другого оборудования, работающего на газу. Мы собираемся газифицировать жилье и перевести на этот вид топлива автотранспорт.

Здесь заинтересованы в промышленных технологиях, в обучении квалифицированных врачей, да и в целом в развитии медицинских услуг. Кстати, Беларусь недавно предложила Венесуэле инвестировать в нашу экономику. Дружественная республика уже готова принять участие в акционировании «Гомсельмаша», «БелОМО», «Амкодора», ММЗ, МАЗ и МТЗ. Рассматривается предложение о финансировании слуцких мясо- и сыродельного комбинатов, рогачевского и глубокского молочно-консервных предприятий. Венесуэлу, очень интересуют белорусские технологии и опыт. Прежде всего — в газовой сфере. Во-первых, есть проекты по Баринасу и Каракасу. В последнем случае разрабатывается экспериментальный проект по газификации района Катиа венесуэльской столицы. Собственных квалифицированных кадров здесь пока что дефицит.

Уго Чавес:

Мы в очередной раз подтвердили намерения и соглашение по научно-техническому сотрудничеству. Нам необходимы современные и эффективные технологи, которые помогут провести индустриализацию страны, диверсифицировать экономику.

Договорились еще, что Беларусь поставит в Венесуэлу 60 единиц спецтехники МАЗ, на 200 млн. долларов — дорожной и строительной техники, еще на 20 млн — БелАЗов. В год здесь закупается 95 млн пар обуви, телевизоры, холодильники, плиты, велосипеды. Страна вынуждена покупать все заграницей. Так давайте хотя бы отдавать приоритет нашим союзникам, говорит Чавес. У Венесуэлы большие планы по диверсификации своей экономики. У нас — хороший опыт, неплохи результаты и приоритет в отношениях. Уже в ближайшее время Венесуэла готова покупать у нас хотя бы пшеницу — весь объем от своих потребностей. Кстати, от этого они только выиграют. Поскольку исчезнут посредники при покупках.

Александр Лукашенко:

За последние годы мы немножко поотстали в реализации намеченных планов. Давайте наверстаем упущенное, и то, что планировали сделать за три года, сделаем за два, а то, что хотели сделать за два, сделаем за один год. Это принципиально.

За четыре года мы вышли на стратегический уровень взаимодействия. Этот визит Александра Лукашенко в Венесуэлу, придал, прежде всего, новый импульс нашим взаимоотношениям. Мы договорились, на каких проектах сосредоточить основное внимание. Решили проблемные вопросы. Наметили перспективы на будущее. А их немало и они полностью подтверждают наши планы. Политика этого большого партнерства состоит не в простой торговле, а создании многочисленных совместных предприятий во всех возможных отраслях и сферах. При этом, развиваться оно должно самыми быстрыми темпами.