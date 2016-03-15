Александр Лукашенко провел совещание по вопросам социальной и бюджетно-финансовой сфер

Новости Беларуси. Повышение эффективности работы госорганов, вопросы своевременности выплаты зарплат, создания новых рабочих мест и сохранения трудовых коллективов. Об этом 15 марта шла речь на совещании у главы государства по некоторым вопросам социальной и бюджетно-финансовой сферы. К разговору были приглашены представители Администрации Президента, Правительства, министры финансов, а также труда и социальной защиты. Уже не раз говорилось о том, что главная задача сегодня — создание 50 тысяч рабочих мест. Но для этого должны быть созданы все необходимые условия.

Президент поинтересовался: как работает фонд социальной защиты, каковы перспективы повышения пенсий и как проходит общественное обсуждение пенсионной реформы.

Также Президент напомнил о своем поручении по оптимизации численности госслужащих. Рассмотрен и ряд других вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Отдельные вопросы, которые рассматривались, это пути повышения эффективности работы государственных органов. Все ли функции, которые они сегодня выполняют, нужны, все ли они необходимы. И если есть предложения, то необходимо оптимизировать функции, которые выполняют эти государственные органы. И самое главное то, что сегодня рассматриваются и обращения граждан, население приходит в первую очередь на места, в администрации, райисполкомы, Министерства. И поэтому все вопросы, конечно, должны решаться качественно. Чтобы не было допущено никакого формализма, чтобы не было бюрократизма.

15 марта Президенту о ходе исполнения бюджета доложил министр финансов. Глава государства поручил обеспечить полное и своевременное выполнение социальных обязательств перед населением.