Новости Беларуси. Беларусь и ОБСЕ заинтересованы в максимально открытом и эффективном диалоге. Продолжается визит в нашу страну делегации этой организации. 22 декабря представители Бюро по демократическим институтам и правам человека, а также Парламентской ассамблеи ОБСЕ проведут переговоры в Палате представителей Национального собрания Беларуси. Стороны рассмотрят возможности развития конструктивного взаимодействия, в том числе по избирательной проблематике.

В основе обсуждения выборных процессов – итоговый отчет БДИПЧ по наблюдению за парламентской кампанией в Беларуси. В документе отмечена эффективная организация выборов, ряд положительных изменений, а также некоторые рекомендации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.