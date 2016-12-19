Новости Беларуси. Беларусь и Малайзия подписали меморандум о межпарламентском сотрудничестве. Встреча с делегацией во главе со спикером Палаты представителей этого государства Юго-Восточной Азии состоялась 19 декабря в белорусском парламенте.

Наши страны связывает плодотворное взаимодействие на международной арене. Политическое взаимопонимание и близкие подходы к развитию национальных экономик создают хорошую основу для расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В целом мы считаем, что на сегодняшний день у нас есть необходимая основа для того, чтобы углублять наш политический диалог, развивать торгово-экономические отношения, развивать наше сотрудничество в области культуры, науки, образования, здравоохранения, потому что на сегодняшний день у нас имеется огромный нереализованный потенциал.