Беларусь готова помочь Калининградской области подготовиться к ЧМ-2018 по футболу и поделиться опытом в мелиорации

Новости Беларуси. Президент Беларуси встретился 1 декабря с губернатором Калининградской области России. Сам Николай Цуканов – частый гость на белорусской земле. Впрочем, не только он. Среди участников российской делегации немало и тех, кто родом из Беларуси.

В этой связи разговор прошел в достаточно теплой и дружеской атмосфере, а круг поднятых тем охватил практически все сферы, в которых сотрудничают сегодня обе стороны. Даже спортивную. В частности, Беларусь готова помочь Калининградской области подготовиться к чемпионату мира по футболу 2018 года.

От Москвы до самых до окраин. Видимо, это про Калининград. 39-й регион – как тридевятое царство – отделен от основной территории Российской Федерации. На севере и востоке граничит с Литвой, на юге – с Польшей. А западное побережье омывается Балтийским морем. Главное преимущество – морской порт.

Только за год на белорусский рынок из Калининградской области поступило свыше 10 тонн мороженой рыбы и консервов.

Представители российских регионов в резиденции Президента бывают довольно часто. Буквально на прошлой неделе встречали гостей их Санкт-Петербурга. И вот, 1 декабря – визит делегации Калининградской области. К слову, сам губернатор Николай Цуканов с белорусскими корнями: его мама родом из Брестской области.

Среди жителей Калининградской области белорусы – вторая по численности национальность. Наших соотечественников там более 100 тысяч. Это, пожалуй, больше, чем в любом другом регионе России.

Объяснимо, ведь в 40-ые годы прошлого столетия на новое место перебирались прежде всего жители разоренных войной городов и деревень. Сейчас этнические белорусы не только работают на экономику российского региона, но и занимают высокие посты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У некоторых наших врагов, в том числе и в России, и в Беларуси их хватает, идут разговоры о том, что Лукашенко хочет чуть ли не Калининградскую область присоединить к Беларуси. Поверьте, у меня таких планов нет. Но сложилась добрая практика, что во времена Советского Союза Беларусь всегда подставляла плечо нашим родным братьям в Калининградской области, мы никогда ее чужой не считали. Я исхожу из этого. А в каком составе, в каком государстве будет Калининградская область при таких подходах, наверное, не столь важно.

Николай Цуканов, губернатор Калининградской области Российской Федерации:

Белорусская делегация всегда принимает Калининградскую область как родных, близких друзей, а калининградцы считают, что Беларусь – это наш второй дом. Тем более часть делегации имеет прямое отношение к Беларуси. Мэр города из Беларуси, руководитель Ассоциации муниципальных образований из Беларуси. Поэтому спасибо вам за это гостеприимство.

Если говорить о тех задачах, которые мы поставили два года назад перед нашими делегациями – удвоить товарооборот – хочу вам доложить: действительно мы выполнили эту задачу. И я вполне соглашусь, что мы можем увеличить товарооборот до 500 миллионов.

От простой торговли – к кооперации. Хотя уже на строительстве в Калининграде и области работают десятки белорусских фирм. На крупные стройки, например, Балтийскую АЭС мы поставляли стройматериалы.

Белорусская сторона предлагает помощь и в возведении спортивных объектов. В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года там планируют соорудить стадион на 35 тысяч зрителей.

Тем более у белорусов есть успешный опыт в подготовке и проведении мировых первенств.

Александр Лукашенко:

Калининградская область будет готовиться к чемпионату мира по футболу. И это такое хорошее мероприятие, которое всегда любому региону дает толчок к развитию. Мы готовы, если это будет необходимо, принять участие, наши специалисты к этому готовы, в плане подготовки вашего региона к этому чемпионату. Я знаю, что мы этот период переживали, мы знаем, что надо делать, знаю, что вам придется делать. Это и замена, прежде всего, пассажирского транспорта, чтобы доставлять людей удобно (трамваи, троллейбусы, автобусы и прочее). Вы знаете, что у нас это есть. Если будет необходимость, мы готовы также подставить в этом плане свое плечо.

Николай Цуканов принял и предложение белорусских аграриев построить молочно-товарные фермы. Ведь в Калининградской области сельское хозяйство – горячая тема – его всерьез стали развивать в последние годы. Однако почвы и климат Янтарного края требуют постоянного удаления избыточной влаги, особенно в холодное время года. Беларусь готова поделиться богатым опытом в мелиорации.

Александр Лукашенко:

Я это абсолютно поддерживаю и одобряю. Вы просто молодцы. Вы взялись за главное звено: обеспечить себя и научиться торговать продукцией сельскохозяйственного производства и вычленили, как крайне необходимые элементы этого, мелиорацию земель. Когда я был у вас в последний раз, с вашим президентом мы фактически пролетели над всей Калининградской областью. Я, кстати, это заметил и говорил ему, что эти земли в центре Европы, очень хорошие плодородные земли, придется возвращать к жизни. Вы как раз этим занялись. Это правильно.

У нас опыт есть большой в мелиорации. Мы в свое время оказались точно в такой ситуации. И мы приняли решение по восстановлению всех мелиоративных систем и проведению большого комплекса мелиоративных работ. Опыт есть, начиная от техники, даже цены того или иного мероприятия, что очень важно в нашей так называемой рыночной экономике.

Если будет проведена грамотная мелиорация, вы не только себя обеспечите продовольствием (это будет в течение 5-7 лет – самый короткий срок), но и сможете продавать это продовольствие в любом регионе, прежде всего в Российской Федерации. А пока вы обеспечите себя хлебом и прочими продуктами питания, будет необходимость в этом – мы готовы вам поставлять необходимые товары, как это было всегда. Мы также готовы развивать с вами производственную кооперацию, в сфере промышленности. Наши возможности налицо, ваши возможности мы также прекрасно знаем. Поэтому здесь просто надо, не останавливаясь, идти вперед, не ссылаясь ни на какие сложности, трудности и проблемы. Я намекаю на то, что тут какие-то санкции и прочее. Никаких санкций фактически нет. Надо просто в этой ситуации жить и работать.

Александр Лукашенко подчеркнул: если у Калининградской области будет необходимость, то Беларусь готова поставлять продовольственные товары в нужных объемах. Николай Цуканов тут же попросил продлить контракты на поставку мяса и молока.

Ведь вкус настоящего молока знаком Николаю Цуканову еще с детства, которое он провел у бабушки в деревне под Кобрином. Да и в нынешней должности руководитель области уже приезжал в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще до встречи с главой государства свой день делегация Калининградской области начала с возложения венка к монументу на площади Победы. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. Позже гости посетили и Музей Великой Отечественной войны.

Их визит продлится еще два дня. 2 декабря запланирована встреча в Правительстве, деловая экскурсия на «МАЗ» и «Штадлер Минск». Итогом нынешней поездки станет подписание плана сотрудничества до 2016 года.