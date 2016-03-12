Беларусь – Франция: почему популярны жилые баржи на берегу Сены и как встретили в Париже спектакль Театра киноактера

В Париже 11 марта поздно вечером открылся белорусский театральный сезон. Правильно это называется «Первые белорусские театральные сезоны во Франции». Театр киноактера – как пионер: и потому, что первым дал спектакль и потому, что всегда готов.

Важно отметить один нюанс. Во время ноябрьских терактов бандитами в Париже был захвачен театр «Батаклан», погибли около 100 человек. А после этого многие представления были отложены, и даже месяц спустя (мы как раз-таки снимали в это время репортаж в Париже) многие люди боялись ходить на концерты, в театры. И позавчера была перестрелка в районе Бастилии. Но зал театра «Адьяр», где давали спектакль белорусские актеры, был полон. О комическом и драматическом в театральной и реальной жизни – из Парижа наш специальный корреспондент Яна Шипко.

Как вернуть снизившиеся туристические потоки, в Париже думают с конца 2015 года, а вот как противостоять водным – тема этой недели. Здесь даже прошли масштабные учения – репетировали действия в случае наводнения. Разлив Сены ожидается рекордный.

Жилье с таким видом на Эйфелеву башню для обычных парижан – роскошь, конечно, непозволительная. Чего не скажешь о владельцах этих довольно скромных плавсредств. Эти жилые баржи – в буквальном смысле недвижимость. Ведь от берега Сены они не отшвартовываются никогда. И живут в них годами. Как, например, даже знаменитый актер Пьер Ришар.

Тезку актера в отличие от своего звездного экс-соседа привлекает не только романтика водной глади, а и весьма практичные соображения.

Пьер Дешеф, владелец баржи:

Всегда любил ездить на море и ходить под парусом. Мне нравится жить на реке.

Не каждый турист знает, что порт «Елисейские поля» – типично парижская деревня на воде. Пьер с гордостью демонстрирует открывающийся вид: справа – Эйфелева башня, слева – Лувр. На земле квартира с таким видом стоила бы слишком дорого. На барже все удобства. Чем не дом?

Пьер Дешеф, владелец баржи:

Здесь все коммуникации: электричество, вода, Интернет, все полностью приспособлено для жизни. Здесь как маленькая деревня.

Пьеру баржа досталась от дяди. Жизнь здесь он не променяет на квартиру в городе. Многие парижане так и не обзаводятся собственным жильем. Аренда скромной и весьма компактной однушки в центральных округах обойдется в кругленькую сумму, плюс коммунальные в пределах 150 евро. Столько же достигает оплата за свет.

Один минус – сниматься с якоря запрещено. Чего не скажешь об этом корабле. Жан живет на два города. С юга Франции в парижский сад Тюильри приезжает каждую неделю. Судомоделизмом занимается уже пять лет.

Жан Цемели, житель г. Бордо:

Это моя работа и мое хобби. Я проезжаю пол-Франции очень часто, в Париже я бываю два дня в неделю, остальное время провожу в Бордо, там я делаю лодки для соревнований. Это мое изобретение и мой дизайн.

Жан – яркий представитель «третьего возраста», как почтенно говорят о пенсионерах во Франции. В 2010 году пенсионный возраст здесь повысили до 62 лет. Несмотря на это он остается одним из самых низких в Европе. Жан этот рубеж уже перешагнул, однако на вопрос, сколько ему лет, лишь отшучивается, пародируя то, каким не хочет быть на заслуженном отдыхе.

Жан Цемели, житель г. Бордо:

Для меня в удовольствие – работать сейчас на пенсии, тем более я делаю это для себя.

Увидеть Париж и не умереть. Под таким лозунгом Франция начала кампанию в соцсетях по привлечению туристов стоимостью в миллиард евро.

Жители Парижа:

Не думаю, что мы должны закрыть границы для мигрантов. Но мы должны переосмыслить, как приспособиться под эти потоки беженцев.

Анджела Иванова, директор парижского информационного агентства:

Мы видим в выборах по всей Европе, что люди все больше и больше смотрят на кандидатов, которые обещают очень сильную, иногда жесткую позицию по поводу мигрантов.

Несмотря на свежую память о теракте в театре «Батаклан», зал полон. Одна из самых посещаемых трупп Минска – Театр киноактера – и в Париже собрала аншлаг. В одной из мировых театральных столиц, где за честь гастролировать ведущим театрам мира, белорусские мастера сцены первые театральные сезоны Беларуси во Франции открыли французским спектаклем.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Трэба ведаць, што гісторыя беларуска-французкага тэатральнага мастацтва мае глыбокія карані. Напрыклад, французкія харэографы ў XVIII стагоддзі ставілі балет для Раддзівілаў. У гэтым годзе Год культуры ў нашай краіне. І вельмі важна, каб мы замежнаму гледачу прадэманстравалі ўзровень беларускай культуры, беларускага тэатральнага мастацтва. І мы спадзяемся, што ацэнка французкага гледача, гледача, які тут пражывае, будзе станоўчай. Я ў гэтым перакананы.

Спектакль не пропустил и автор пьесы. Французский драматург распробовать белорусский колорит успел еще до начала спектакля.

Жан-Клод Ислер, драматург:

Это довольно неожиданно. Очень интересно и любопытно. Я с нетерпением жду спектакля.

Французский шарм и элегантность. Исполнительница одной из главных ролей Вера Полякова в образе парижанки органична.

Вера Полякова, актриса:

Я первая, кто прочитала эту пьесу. Позвонил Александр Васильевич и сказал, что ставим. Она удивительно смешная. Вы видели реакцию зала. Что любовь есть любовь, не важно, во Франции она, в Беларуси или в какой-то другой стране.

Режиссер Александр Ефремов в спектакле с французским искрометным юмором изменили лишь концовку – в сложной любовной истории добавили хэппи-энд.

Зритель:

Это очень увлекательно – открыть для себя белорусскую культуру здесь, во Франции. Это очень интересно, когда две разные культуры встречаются таким образом.

Параллельно с культурными крепнут и экономические связи. Известный французский политик Мариани – рекордсмен среди депутатов Европарламента по количеству визитов в Беларусь. Бывал в нашей стране около 30 раз, в том числе и на инаугурации. В последнее время рассказывать о Беларуси приходится все чаще.

Тьерри Мариани, член Европейского парламента:

Часть санкций в отношении Беларуси сняты, и это хороший шанс для развития отношений. Вы являетесь членом ЕАЭС, и вы самое близкое государство к Европе в Евразийском союзе, с высококвалифицированной рабочей силой, способной работать с европейскими компаниями. В течение последних трех месяцев все больше и больше людей обращаются ко мне, чтобы узнать о Беларуси.

Тем временем Жиль Бюльтель помогает французским туристам открыть для себя Беларусь. Сам заядлый охотник организует охотничьи туры. Свой бизнес начал еще 13 лет назад.

Жиль Бюльтель, владелец туристического бюро:

Раньше многие спрашивали, где находится Беларусь. Сейчас таких вопросов нет. Я обожаю Беларусь, и Браслав с его озерами, и Припятский заказник, и Нарочанский.

Недавно бизнесмен наладил еще и импорт белорусских деревянных домов во Францию.

Жиль Бюльтель, владелец туристического бюро:

Я бы хотел сотрудничать только с Беларусью. Многие административные вопросы у вас решаются очень быстро. Относительно налогового режима у вас ситуация даже более благоприятная. Дома, которые производятся под Гомелем, уже есть на севере Франции. Они отличного качества и пользуются спросом, и, что важно, сделаны по европейским технологиям.

Не сказать, что белорусско-французские отношения переживают ренессанс. Ведь наши страны связывают глубокие культурные и исторические корни. Но, судя по интересу деловых кругов к Беларуси, сейчас как раз тот самый момент, когда сотрудничество выходит на новый уровень, а слово «Бьелорусси» из уст французов звучит все чаще.