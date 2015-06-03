Прямой эфир

Барак Обама подписал закон, запрещающий спецслужбам вести за американцами тотальную электронную слежку

03 июня 2015 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Президент США Барак Обама подписал закон, который запрещает спецслужбам вести за американцами тотальную электронную слежку. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Ранее документ, получивший название «Акт о свободе США», большинством голосов был принят Сенатом. В мае его одобрила Палата представителей.

«Акт о свободе» заменит «Патриотический акт», который был принят в ответ на теракты в США 11 сентября 2011 года и предоставлял спецслужбам почти неограниченные права на прослушивание и ведение электронной слежки. Действие «Патриотического акта» истекло в ночь на 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# США

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Индии Пранаб Мукерджи впервые прибыл в Беларусь с официальным визитом
03 июня 2015 07:35

Президент Индии Пранаб Мукерджи впервые прибыл в Беларусь с официальным визитом

Александр Лукашенко: Товарооборот с Псковской областью невысокий, и ситуацию необходимо исправлять
02 июня 2015 17:21

Александр Лукашенко: Товарооборот с Псковской областью невысокий, и ситуацию необходимо исправлять

Встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине: итоги переговоров 2 июня
02 июня 2015 16:51

Встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине: итоги переговоров 2 июня