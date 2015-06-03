Барак Обама подписал закон, запрещающий спецслужбам вести за американцами тотальную электронную слежку

Новости США. Президент США Барак Обама подписал закон, который запрещает спецслужбам вести за американцами тотальную электронную слежку. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Ранее документ, получивший название «Акт о свободе США», большинством голосов был принят Сенатом. В мае его одобрила Палата представителей.

«Акт о свободе» заменит «Патриотический акт», который был принят в ответ на теракты в США 11 сентября 2011 года и предоставлял спецслужбам почти неограниченные права на прослушивание и ведение электронной слежки. Действие «Патриотического акта» истекло в ночь на 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.