А. Лукашенко: Предложенные направления деятельности —требования геополитической ситуации, а не выдумка Беларуси

Организацию договора о коллективной безопасности Беларусь хочет видеть авторитетным и значимым военно-политическим блоком на мировой арене.

Поэтому последовательно, уже не первый год, наша страна поддерживает идею расширения взаимодействия с другими международными организациями — от ООН до военного блока НАТО и государств Европейского союза.

То, что ОДКБ пока не хватает веса на международной арене и эффективных механизмов реагирования на кризисные ситуации, признают и другие участники блока. Очевидно это и в свете, например, недавних киргизских событий, когда ОДКБ проявил себя только постфактум. Непростая с точки зрения безопасности ситуация сейчас складывается на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Александр Лукашенко:

Я полагаю, что у нас есть все возможности для того, чтобы значительно повысить международный авторитет и значимость нашей организации как региональной структуры, эффективно поддерживающей безопасность на постсоветском пространстве. Укрепление организации отвечает интересам всех без исключения государств-членов. Предложенные нами направления деятельности — это требования современной геополитической ситуации, а не выдумка Беларуси.

Нестабильность в одном государстве способная вызвать эскалацию напряженности и дестабилизацию в соседних странах. Уверен, что совместными усилиями государств-членов ОДКБ нам удастся совершить качественный рывок в обеспечении безопасности на постсоветском пространстве.

Беларусь выдвинула несколько инициатив. Необходимо создать эффективную систему реагирования на кризисные ситуации. Сейчас речь идет о целевой программе оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Ведется подготовка к участию в совместном оперативном учении вооруженных сил Беларуси и России в восточно-европейском регионе. В рамках ОДКБ такие мероприятия могли бы проходить чаще и с большим числом стран-участниц. Соответственно нужны и правила использования военных подразделений при возникновении чрезвычайных ситуаций в государствах-партнерах.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Мы исходим из того, что сегодня главное — это не создание нормативной базы, а отладка существующих механизмов и реализация практического сотрудничества. Особое внимание отводилось вопросов, связанных с реализацией приоритетов, высказанных Беларусью — это миротворчество и институт партнерства.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Реализованные предложения будут способствовать наращиванию авторитета нашей организации и дальнейшей трансформации ее из замкнутой, фактически блоковой организации в серьезный инструмент поддержания мира и безопасности на нашем пространстве в региональном и в глобальном масштабе

Уже прорабатывается вопрос создания миротворческих сил ОДКБ. Информацию о выделении в их состав миротворческой роты Беларусь направила в секретариат Организации. Большой и успешный опыт в этой области имеет ООН. Его можно и нужно брать на вооружение. Для такого рода взаимодействия и предлагается создать институт партнерства Организации договора о коллективной безопасности. Через него государства и организации, не входящие в блок, могли бы сотрудничать с нами.

Следующий Совет министров иностранных дел ОДКБ намечен на декабрь. Заседание пройдет в Москве в преддверии сессии Совета коллективной безопасности. К этому времени и должны быть готова вся нормативно-правовая база по намеченным сегодня позициям, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».