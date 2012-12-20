Анатолий Тозик: Вопрос о повышении возраста выхода на пенсию в Беларуси снят

Новости Беларуси. В Беларуси крайне важно уйти от излишней опеки людей государством. Такое мнение высказал 20 декабря заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Тозик на совместном заседании двух палат парламента.

На протяжении трех часов депутаты задавали вопросы Правительству. Большинство касалось поддержки пенсионеров и семей с детьми, изменений в сферах медицины и образования.

Как было отмечено, с сентября 2013 года в Беларуси планируют начать эксперимент по оплате труда педагогов. Она будет зависеть от интенсивности, качества работы и достигнутых результатов. Также в Парламенте подняли вопрос иждивенчества и неоправданных социальных выплат.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Человек, прежде всего, если у него есть руки, ноги, специальность, должен сам зарабатывать на себя и на свою семью. Нам нельзя больше нагружать реальный сектор экономики. Надо сегодня ее модернизировать, там обеспечить высококонкурентной продукцией. Тогда и социальная сфера будет нормально обеспечена. Социальная сфера сегодня получает достаточно средств. Их надо по-хозяйски, по-людски, бережно использовать.

По словам заместителя премьер-министра Беларуси, в республике практически нет безработицы. Вопрос о повышении возраста выхода на пенсию в Беларуси снят и в ближайшее время обсуждаться не будет.

В текущем году был обеспечен поэтапный рост выплат. Новшеством стало введение бонусов за добровольную отсрочку обращений за пенсией. Если человек хочет поработать не получая пособия, то его расчетная пенсия увеличивается за первый год на 6% и далее по возрастающей.

Сейчас в Беларуси прорабатываются дополнительные формы поддержки семей при рождении второго ребенка. Троих и более детей имеют только 5% белорусских семей. Тема демографии продолжают оставаться актуальной.

Новый созыв Палаты представителей принял на первой сессии принципиально значимые для страны документы. Об этом на закрытии первой сессии Палаты представителей V созыва заявил председатель Владимир Андрейченко.

Депутатами рассмотрено 30 законопроектов. Принят проект закона о пособиях семьям, воспитывающих детей. Приоритетное внимание было уделено экономическому блоку. Так, в кратчайшие сроки парламент намерен завершить работу над проектом закона «Об инвестициях».

В первом чтении принят законопроект об энергосбережении. И в целом, в 2013, объявленном в Беларуси «Годом бережливости», будет принято много нормативных документов, стимулирующих организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решением кадровых вопросов открылось заключительное заседание первой сессии верхней палаты парламента. Всего в повестке дня сенаторов более 10 вопросов. Среди них – поправки в Кодекс о земле, законопроекты о ратификации ряда международных соглашений.

Сенаторы одобрили законопроект о госпособиях семьям, воспитывающим детей, а также об издательском деле в Беларуси.