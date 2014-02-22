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Александр Лукашенко выразил искреннюю признательность всем, кто вносит достойный вклад в укрепление обороноспособности Беларусі

22 февраля 2014 21:40
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Новости Беларуси. Военно-патриотические акции, дни открытых дверей в учебных заведениях военного профиля проходят в эти дни в нашей стране.

Приурочены мероприятия ко Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, который отмечают 23 февраля.

О том, что этот день стал по истине народным, в своем поздравлении по случаю праздника отметил и Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил искреннюю признательность всем, кто вносит достойный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны.

В поздравлении, в частности, говорится, что этот праздник символизирует преемственность патриотических традиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В нынешнем году, когда отмечается 70-летие освобождения республики от немецко-фашистских оккупантов, мы испытываем особые чувства благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим нашу независимость. Их подвиг - пример для новых поколений защитников Родины.

# 23 февраля

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