Александр Лукашенко: В отношениях Беларуси и Азербайджана нет закрытых тем

Об этом Президент Беларуси заявил на встрече с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым.

Глава нашего государства отметил, что народы двух стран связывают братские отношения. А в сотрудничестве по разным направлениям заинтересованы и Беларусь, и Азербайджан. Александр Лукашенко считает важным приезд первого вице-премьера Азербайджана в Минск накануне предстоящего в ноябре визита в нашу страну президента Ильхама Алиева.

– Нам очень выгодно сотрудничать с Азербайджаном, так как наши экономики не пересекаются, а дополняют друг друга. Мы с большим удовольствием готовы диверсифицировать нашу экономическую деятельность и ориентироваться на Азербайджан, что мы уже и делаем, – сказал Александр Лукашенко.

– Благодаря белорусской сельхозтехнике нам удалось повысить урожайность, – подчеркнул Ягуб Эюбов.

Отметим, за последние пять лет товарооборот между двумя странами вырос в 10 раз и в 2008 году впервые превысил отметку в сто миллионов долларов. Экспорт белорусской продукции увеличился в 12 раз. Кроме торговли товарами созданы и действуют совместные производства белорусских тракторов, автомобилей, обсуждается возможность совместной сборки в Азербайджане спецтехники. В планах белорусских производителей – создание совместных производств по сборке лифтов и бытовой техники. В Министерстве промышленности Беларуси уже подготовлен проект программы создания сборочных производств в Азербайджане. Его планируется подписать в начале ноября.