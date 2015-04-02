Александр Лукашенко в интервью Bloomberg: Руководство России никогда не ставило вопрос о вхождении Беларуси в ее состав

Новости Беларуси. О ситуации в Украине, сотрудничестве с МВФ, отношениях с Россией, и экономике Беларуси. 2 апреля агентство «Блумберг» выпускает в эфир эксклюзивное интервью с президентом Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне глава государства общался с ведущим журналистом лондонского офиса крупнейшего медиа-холдинга Райном Чилкотом около полутора часов. Глава белорусского государства подробно ответил на все вопросы.

Затронули в разговоре тему союзных отношений. Александр Лукашенко рассказал, что руководство России никогда не ставило вопрос о вхождении Беларуси в ее состав.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Очень много людей в России среди политиков, которые мыслят имперски и иначе не видят как то, что Беларусь должна быть неким Северо-Западным краем. Очень много таких людей. На это мы тоже даем конкретный ответ: мы не будем Северо-Западным краем, как и не будем никогда, как я это понимаю, конфликтовать с Россией. Руководство России никогда не ставило напрямую так вопрос, что Беларусь должна быть в составе России. Были какие-то, знаете, намеки в прошлом, на что было очень жестко отреагировано с моей стороны: мы были и есть суверенное независимое государство. И им останемся.