Александр Лукашенко: В ближайшее время мы очень серьезно проверим на боеготовность Вооруженные Силы

Новости Беларуси. Вооруженные Силы Беларуси в ближайшее время проверят на боеготовность. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, подводя итоги посещения 61-й истребительной авиационной базы Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Глава государства ознакомился с организацией несения боевого дежурства. Президенту доложили о состоянии, перспективах развития ВВС и войск ПВО, разведки, радиоэлектронной борьбы, связи и навигации. Глава государства ознакомился с образцами вооружения и военной техники белорусской армии. Александру Лукашенко продемонстрировали перспективный образец самолета Як-130, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства призвал не торопиться с выводом самолетов Су-27 из состава ВВС Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы все-таки в Беларуси умеем кое-что делать. А все, что здесь выставлено, даже если не произведено здесь (допустим, самолет Ил – это не наше производство, еще с советских времен), то восстанавливать, модернизировать мы хорошо умеем. И сейчас, чтобы вы знали, многие государства в мире по бронетехнике, по самолетной технике, если это возможно, стараются восстанавливать и модернизировать, потому что закупка новой техники – это весьма дорогостоящая вещь. У нас есть завод в хорошем состоянии. Мы можем восстанавливать, модернизировать самолеты, вертолеты, поэтому они здесь, в этой линейке.

То, что касается средств разведки, средств связи (образцы здесь выставлены) – это не только модернизация. Это производство в Беларуси суперсовременных систем. Вы сами могли в этом убедиться. Суперсовременных. И по всему миру подобные вещи закупаются. Что такое самолет без вот этих средств обнаружения, разведки и так далее? Он – ничто. А мы это умеем делать. Это глаза и уши ПВО.

Беспилотные летательные аппараты – это большая перспектива. Мы это освоили у себя. Этот беспилотник может подняться над заданным районом за сотню километров от аэродрома или какой-то точки, пункта, взлететь, обнаружить цель интересующую и передать информацию комплексу, который залпом может уничтожить эту цель.

А что касается моей поездки, она давно запланирована была. Первый этап ее – это проработка модернизации и обеспечения Вооруженных Сил Беларуси. Мы об этом говорили. Потом министр обороны доложил свое видение.

Но если уж конкретно говорить, сколько у нас должно быть, исходя из современного состояния, современной войны (если вдруг, не дай Бог), сколько у нас должно быть систем противовоздушной обороны, какие системы, сколько у нас должно быть самолетов, вертолетов, бронетехники и так далее, я думаю, не секретная информация: у нас сегодня 250 примерно военных городков. Мы определялись, сколько их должно быть, этих военных городков. Есть крупные, есть более мелкие. То же самое – части. Сколько мы должны иметь вот таких баз, как здесь? Это очень мощная авиационная база. Сколько мы их должны иметь? Сколько и какие системы разведки, обнаружения мы должны иметь? То есть сегодня мы в этих вот, если можно сказать, полевых условиях попытались бросить наш взор на нашу армию и какой она должна быть завтра. Какая цена вопроса? И практически мы приняли решение, за исключением некоторых нюансов.

К примеру, тоже не будет секретом: надо или не надо нам самолеты Су-27. При нашей компактной стране, средних размеров, все, вроде бы, задачи может выполнить самолет МиГ-29, истребитель. Надо ли нам перехватчики Су-27, которые действуют на 2,5 тысячи километров? Очень мощные, очень дорогостоящие самолеты. У нас их два десятка, этих самолетов. «Надо – не надо» – шел спор. Я высказался за то, что нам надо подумать о том, чтобы эти самолеты все-таки сохранить. Исходя из опыта война на Арабской дуге, в Ираке, в других странах, исходя из этих войн, не надо торопиться выводить из системы обороны нашего государства некоторые виды техники. Что будем продавать, что не будем продавать – тоже определялись. То есть это будущее, это перспектива.

Больше полувека назад эта авиационная база получила свое боевое знамя и стала одним из важнейших центров для белорусских авиаторов. 175 военных, проходивших службу в Барановичах, за боевые заслуги награждены орденами и медалями. Среди них – легендарный подполковник Владимир Карват.

Сегодня же на летном поле была организована выставка белорусских вооружений. Посмотреть на боевые образцы прибыл и Глава государства. В сопровождении Министра обороны и командира базы подошел к экипажам, которые заступают на дежурства по всей стране. Этот вертолет, например, работает в Пружанах. Недавно штат его экипажа пополнился стрелком.

Юрий Жадобин:

Реагируем на северо-запад отсюда, с Барановичей.

Здесь можно посмотреть и на условия, в которых ежедневно несут службу летчики. Это – здание дежурных экипажей. В любое время дня и ночи сюда может поступить команда «Воздух!».

Внутри обстановка – почти домашняя. На первый взгляд выглядит, как обычное место для отдыха. Только над дверью вместо надписи «выход» - красуется табличка «готовность-воздух».

Александр Лукашенко:

Дай ему команду, и засекай время, за сколько он заведет двигатель.

Юрий Жадобин:

Команда: воздух!

По уставу, услышав такую команду, летчик должен одеть высотное снаряжение, сесть в самолет и запустить все двигатели и системы. С учетом того, что крылатую машину, впрочем, как и любую другую, необходимо прогреть – на все дается не больше 12 минут. Дежуривший сегодня авиатор справился с задачей за шесть с половиной.

С 2006 года на вооружении этой авиабазы – обновленные истребители МиГ-29БМ. На такой крылатой машине белорусские летчики установили 15 мировых рекордов, в частности, в скорости полета по замкнутому маршруту. Истребители были модернизированы здесь же, в Барановичах, на местном авиаремонтном заводе.

Александр Потехин, командир 61 истребительной авиационной базы вооруженных сил Республики Беларусь:

Комплекс самолета позволяет на дальности 70 километров обнаруживать 10 целей. Автоматически, если сопровождение на проходе, он может автоматически захватывать одну наиболее опасную.

Рядом – выставка вооружений. Зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные системы, беспилотники – техника успешно работает, а новейшая проходит испытания. Многие образцы уже успели опробовать на учениях «Щит союза» и «Запад-2013». Несмотря на постоянное использование – выглядит как новая! Машины, конечно, готовили и чистили, но и здесь не обошлось без маленькой военной хитрости. Оказывается, чтобы быстро придать вот такой идеальный цвет колесам - использовали смолу.

В общем, порох всегда сухой и техника готова полностью, система работы налажена. А чуть позже, прозвучала мысль, что к любым новшествам надо подходить взвесив все за и против. В частности, Президент отметил, что не стоит торопиться с выводом самолетов СУ-27 из состава вооруженных сил республики.

Александр Лукашенко:

И сейчас, чтобы вы знали, многие государства в мире по бронетехнике, по самолетной технике, если это возможно, стараются восстанавливать и модернизировать, потому что закупка новой техники – это весьма дорогостоящая вещь.

Понятно, что такому государству, как Российская Федерация, допустим, модернизация не всегда подходит на все 100%. Они вынуждены самолеты новых поколений создавать, новые танки и так далее. Но, тем не менее, они занимаются восстановление и модернизации старой. Мы все это умеем делать в Беларуси.

Производство беспилотников – одно из стратегических направлений для Беларуси. Новые образцы сегодня демонстрировали и на летном поле.

Станция «Восток» - уникальная и полностью белорусская разработка. Это первый опытный образец наших вооруженных сил. Он может обнаружить цель на расстоянии до 360 км. При этом, разворачивается за 8 минут и перевозится одним автомобилем. Вполне возможно, что и эта техника пройдет свое боевое крещение в ближайшее время.

Александр Лукашенко:

Не стали мы поднимать сегодня, хотя был замысел, другие части и вывезти их с техникой из мест расположения. В ближайшее время мы очень серьезно проверим на боеготовность Вооруженные Силы. Все Вооруженные Силы, не только армию. Очень серьезно это сделаем.

В этот день Президент пообщался с начальством большинства видов войск, в том числе радиотехнических и зенитно-ракетных, а последним пунктом программы визита стало совещание на мобильном командном пункте, где министр обороны рассказал о перспективе развития белорусских Вооруженных Сил.