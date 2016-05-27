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Александр Лукашенко совершит 27 мая рабочую поездку в Брестскую область

27 мая 2016 07:33
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Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит 27 мая рабочую поездку в Брестскую область. В Пинске Александр Лукашенко познакомится с развитием предприятий холдинга «Амкодор». Главе государства доложат о финансово-экономическом состоянии предприятий и том, как ведется расширение производственных мощностей. Здесь постоянно осваивается выпуск новой техники для дорожной и строительной отраслей.

Президент ознакомится с выставкой образцов продукции холдингов «Амкодор» и «Салео». Они являются крупнейшими в Беларуси производителями специальной техники. В Пинске выпускают экскаваторы, погрузчики, дорожные катки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Рабочая поездка Президента

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