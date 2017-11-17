Александр Лукашенко ратифицировал Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

Новости Беларуси. Закон «О ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС» подписал Александр Лукашенко. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза подписан в Москве в апреле 2017 года. Правительству поручено в течение двух лет со дня вступления его в силу принять меры для приведения национального законодательства в соответствие с положениями документа. Как ожидается, Таможенный кодекс стран ЕАЭС должен вступить в действие с 1 января 2018 года.