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Председатель ЦИК встретилась с временным поверенным в делах США в Беларуси и руководителем представительства ЕС

31 января 2017 16:53
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Новости Беларуси. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина провела встречу с временным поверенным в делах США в Беларуси и руководителем представительства ЕС в нашей стране. Дипломатов проинформировали о результатах работы межведомственной экспертной рабочей группы по рассмотрению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси. Ее заседание состоялось 31 января. Обобщенные здесь предложения комиссия представит главе белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-США

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