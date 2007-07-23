Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 11 государств

Новые иностранные послы вручали 23 июля верительные грамоты белорусскому Президенту.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял во Дворце Республики верительные грамоты новых послов из 11 государств. Эта церемония ознаменует официальное начало их дипломатической карьеры в Беларуси. С сегодняшнего дня приступают к исполнению своих обязанностей Чрезвычайных и Полномочных Послов. Большинство из них будут осуществлять свою деятельность по совместительству: в Российской Федерации и в Беларуси.

Верительная грамота - документ, с помощью которого совершается аккредитация нового посла. Он вручает ее во время первой аудиенции у главы государства. В грамоте содержится имя и ранг дипломата, а так же просьба верить ему как представителю государства.

Через главную площадь - к ступенькам Дворца Республики. Послы по очереди подъезжали на своих авто. Каждый с папкой или пакетом в руках. Это и есть те самые верительные грамоты, которые они привезли президенту Александру Лукашенко.Вручение верительных грамот - это больше, чем просто церемониал. Детали протокола открывают новым послам уровень отношения к их государствам. А из уст президента они фактически узнают, как эти отношения будут складываться дальше.

Посол ФРГ Гебхардт Вайс сегодня с волнением не очень справлялся. Впервые он был в Минске 30 лет назад. Сейчас сравнивает и удивляется - настолько здесь все изменилось к лучшему. Чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Республике Беларусь Гебхардт Вайс: "Германия имеет очень важное место в свете дипломатических отношений Беларуси с миром. Мы согласны с этим. Мы хотим видеть улучшение отношений с Евросоюзом. Моя цель - содействовать такому развитию отношений и дальнейшему улучшению."

Сам процесс вручения грамот длился недолго. После каждого - фото на память. Все ждали, о чем будет говорить сегодня Александр Лукашенко. О Германии - как о важнейшем внешнеполитическом и внешнеэкономическом партнере Беларуси.

Президент убежден, что ее политическое влияние и авторитет могут быть особенно востребованы сегодня, когда на повестке дня стоит вопрос преодоления взаимного недоверия и нормализация политического диалога между Беларусью и Евросоюзом.

Послу Украины Александр Лукашенко пообещал дальнейшее расширение сотрудничества. За последние годы товарооборот между Беларусью и Украиной вырос более чем в четыре раза. У Игоря Лихового большие планы не только в сфере экономической.

Послы Марокко и Эфиопии за время пребывания в нашей стране надеются увеличить закупки продукции белорусского машиностроения. Над расширением торгово-экономических связей будут работать и новые послы Кении и Шри-Ланки. В отношениях с Японией Беларусь заинтересована в реализации проектов в сфере энергосбережения. А вот миссия посла Омана - поддерживать курс сотрудничества, выбранный обеими странами накануне.

Президент Александр Лукашенко: "Мы удовлетворены позитивными подвижками во взаимодействии Беларуси с Оманом. Надеюсь на конструктивное содействие Посла в реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита на высшем уровне в апреле этого года. Уверен, что у наших стран есть серьезные возможности для развития двустороннего диалога по широкому спектру вопросов."



Аль Шейх Абдулла Бен Захер Бен Сеиф Аль-хусни, чрезвычайный и полномочный посол султаната Оман в Российской Федерации и Республике Беларусь: "Я уверен, что визит Александра Лукашенко в Оман стал основой сотрудничества между странами. Я сделаю все возможное, чтобы реализовать все достигнутые соглашения."

Верительные грамоты Президенту Беларуси вручили также послы Королевства Нидерландов, Сирии, Швейцарии. Обращаясь к дипломатам, Александр Лукашенко заявил, что главный принцип внешней политики Беларуси - многовекторность и развитие всестороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Александр Лукашенко: "Мы намерены активно использовать созидательный потенциал международной дипломатии для расширения экономических, политических и культурных связей, поиска новых перспективных партнеров для реализации совместных инициатив и проектов".

В завершение официальной церемонии Александр Лукашенко с каждым пообщался уже более неформально за бокалом шампанского.

Президент Беларуси: "Дай Бог, чтобы, начав с Беларуси, ваша карьера развивалась быстрее, а что касается нашего содействия, все будет сделано."

С сегодняшнего дня Чрезвычайные и Полномочные Послы приступают к исполнению своих обязанностей. Большинство из них будут осуществлять свою деятельность по совместительству: в Российской Федерации и в Беларуси.