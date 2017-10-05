Александр Лукашенко пригласил президента Таджикистана посетить с рабочим визитом Беларусь

Новости Беларуси. Президент Беларуси обсудил состояние и перспективы развития двусторонних отношений с Таджикистаном в телефонном разговоре с лидером этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон высказали заинтересованность в дальнейшем наращивании сотрудничества: в промышленной и сельскохозяйственной отраслях, организации поставок техники. Не осталась без внимания и международная повестка дня.

Александр Лукашенко пригласил Эмомали Рахмона посетить с рабочим визитом Беларусь. Также глава нашего государства тепло поздравил своего коллегу с 65-летием.