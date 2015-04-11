Александр Лукашенко: Правительство вообще не занимается проблемами транспортной отрасли

Новости Беларуси. Тарифная политика, качество услуг и перспективы работы. О развитии транспортного комплекса страны говорили у президента. Сегодня в этой отрасли есть проблемы и решать их нужно незамедлительно. Такую задачу поставил Александр Лукашенко. Транспортный комплекс — это основа инфраструктуры всей экономики. Как далеко мы уедем — будет зависеть от конкретных результатов в работе.

Наталья Бреус, СТВ:

Продолжается большой мониторинг отраслей белорусской экономики. Сегодня у президента обсуждали транспортный комплекс. Неслучайно его называют «кровеносной системой страны». Ведь с проблемами в транспорте далеко не уедешь.

Транспортный комплекс Беларуси — это больше сотни тысяч километров автомобильных и железнодорожных артерий. Как минимум дважды ими можно опоясать земной шар. В организациях отрасли работает почти триста тысяч человек.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нынешние негативные тенденции не могут не сказаться на работе нашего транспортного комплекса. В этой связи сегодня от членов правительства, ответственных за отрасль, хотелось бы услышать ответы на отдельные вопросы.

Во-первых, какова сегодня реальная обстановка на предприятиях отрасли и в трудовых коллективах.

Во-вторых, с какими проблемами сталкиваются транспортные и дорожные организации, но, самое главное, как решаются эти проблемы. Хочу вам откровенно сказать, что, как обычно, мы мониторили ситуацию в этой сфере, так сказать, независимыми экспертами. И у меня сложилось такое мнение, что у нас правительство вообще не занимается этими проблемами.

Тревожным сигналом для Минтранса стало незначительное снижение транзита через Беларусь. Оно наметилось еще с середины 2014 года. Это впервые с 2009. Именно так отреагировали компании на спад в мировой торговле и санкции против России. Приходится переориентировать транспортные предприятия.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Это переориентация автотранспортных предприятий в другие регионы, на другие перевозки, привлекать грузы других государств. Результаты работы предыдущих лет — хороший рост перевозок контейнерных из Китая в Европу. В прошлом году эти перевозки подросли в 3,1 раза, в этом году продолжают расти.

Главная проблема – это транзит. Перевозчики не нашей страны, которые двигались по первой дороге (Европа – Россия), падение за два месяца – 22%. Наша задача – эти цифры вернуть хотя бы к уровню 100% прошлого года.

За последние 10 лет экспорт транспортных услуг вырос почти в три раза. В 2015 году уже приходится учитывать реалии Евразийского экономического союза.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Какие сложности возникают при международных перевозках, особенно в страны Евразийского экономического союза? Как оцениваются другие регионы в плане наращивания транспортных услуг? Мы договаривались о том, что проблемы в транспортной сфере в ЕАЭС сняты. И проблемы, которые существовали при перевозках из и в третьи страны, тоже сняты. Хотелось бы услышать, как они сняты на сегодняшний день на практике.

Василий за рулем грузовика последние 40 лет. Дальнобойщиком объездил весь Евросоюз и страны СНГ. Работает в компании, которая стала в Беларуси одной из первых заниматься международными перевозками. Здесь уже почувствовали, что ослаб поток грузов с Запада. Да и на Востоке приходится крутиться и преодолевать барьеры.

Николай Горбель, генеральный директор логистической компании:

К примеру, если мы доехали до Екатеринбурга. Мы хотели бы, чтобы мы могли загрузиться, к примеру, до Смоленска, а уже от Смоленска ехать в Беларусь порожняком. Это и есть каботажная перевозка. Перевозка груза на территории Союзного государства. Но пока этот вопрос не решается. Есть квота разрешений, которые выдает Россия для белорусских перевозчиков. Белорусский перевозчик не может везти груз из Франции на Россию без такого разрешения. Вот в этом и проблема. Бывает, что есть грузы, нет разрешений, бывает и наоборот. Белорусскому перевозчику в этом плане очень тяжело работать.

Эти вопросы транспортные ведомства Беларуси и России обсудят уже в мае, а в целом Минтрансом выйдет на хорошие показатели по концу года. Об этом сказали президенту.

Кстати, стало известно, что у нас появится национальный оператор по транслогистическим услугам.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Многие отрасли работают разобщенно — торговля, Таможенный комитет и другие структуры, поэтому должны создать единое ядро управления, которое будет интегрировано с зарубежными компаниями, мировыми компаниями. Я считаю, это придаст определенное снижение затрат, оперативность обработке груза, продвижение грузов и привлечения транзитного потенциала через нашу страну.

Перед Минтрансом стоит вопрос обновление подвижного состава, развития транспортной инфраструктуры. Сюда нужно больше привлекать частников. Затронули на совещании и вопросы тарифной политики. В ближайшее время изменения тарифов в сфере пассажирских перевозок не планируется.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что предпринимается для снижения себестоимости, повышения доступности и качества транспортных услуг для населения и бизнеса. Набило оскомину рассуждение о том, что некое там перекрестное субсидирование загубило транспортные артерии, транспортную отрасль. Никакого перекрестного субсидирования в стране нет! Есть тарифы, есть цены – по ним работайте.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Есть еще у нас резервы, на которые нас нацелил глава государства по снижению. Так что таких преобразований в тарифной политике в сторону увеличения в ближайшее время, я считаю, не произойдет.

Что будет меняться — так это дороги. За их состояние в ответе Минтранс. Частично затраты на обновление покроет и транспортный налог. Если в 2014 году учитывали количество дорог в регионе, то в этом при расчете нужной на ремонт суммы будут учитывать и количество транспорта в области. Все-таки автомобилей в стране за последние десять лет стало в полтора раза больше. Вообще, в отрасли идет сразу несколько масштабных проектов. Один из них — строительство второй кольцевой. Дорога уже получила официальное название — будет называться М-14 и будет почти в три раза длиннее нынешнего кольца. Для возведения новой трассы закупили и спецтехнику. Ведь строительство идет по особой технологии — дорога будет бетонной. Первый этап строительства уже начался. Полностью кольцо должно быть готово к 1 января 2017 года.

Сергей Тороп, главный инженер строительно-монтажного треста:

Стране даст транзит транспорта, который будет проходить в близлежащей территории около г. Минска. Естественно, разгрузит нашу первую кольцевую дорогу. Огромная работа была проведена в прошлом году. Это мы подготовили практически все основание и готовы к кладке цементно-бетонного покрытия до Р-28. Грубо говоря, это 28 километров. В настоящее время мы ждем нормальных погодных условий, чтобы начать укладку тяжелого бетона.

Продолжаются работы на трассе Бобруйск-Жлобин. Идет проектирование второй полосы в Национальном аэропорту. Это позволит принимать аэробусы А380. На совещании обсуждали и вопрос привлечения инвестиция для развития транспортного комплекса. Планируют направить средства на участок дороги Воложин-Каменный лог. И на южный коридор — трассу Кобрин –Гомель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.