Александр Лукашенко поздравил Фиделя Кастро с Днем национального восстания Кубы

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Фиделя Кастро с Днем национального восстания. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.В поздравлении, в частности, говорится, что Беларусь высоко ценит открытый характер диалога с Кубой, с удовлетворением отмечает готовность к расширению с ней взаимовыгодного всестороннего сотрудничества и углублению межгосударственных контактов. Александр Лукашенко выразил уверенность, что двусторонние отношения, основанные на принципах доверия и взаимного уважения, будут содействовать повышению благосостояния народов Беларуси и Кубы.