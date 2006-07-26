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Александр Лукашенко поздравил Фиделя Кастро с Днем национального восстания Кубы

26 июля 2006 07:20
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Фиделя Кастро с Днем национального восстания. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.В поздравлении, в частности, говорится, что Беларусь высоко ценит открытый характер диалога с Кубой, с удовлетворением отмечает готовность к расширению с ней взаимовыгодного всестороннего сотрудничества и углублению межгосударственных контактов. Александр Лукашенко выразил уверенность, что двусторонние отношения, основанные на принципах доверия и взаимного уважения, будут содействовать повышению благосостояния народов Беларуси и Кубы.

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