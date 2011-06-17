Лукашенко: Назовите мне фамилии, кто будет завтра председателем Нацбанка и премьер-министром

Это заявил Президент Александр Лукашенко на пресс-конференции для центральных и региональных белорусских СМИ.

Президент уже дал ответы на десятки вопросов. Один из них касался отставки правительства и руководства Нацбанка.

Как отметил Александр Лукашенко, принятие такого решение привело бы к хаосу. Еще один вопрос касался ажиотажного спроса. Журналисты поинтересовались, вызвано ли это отсутствием информированности населения со стороны официальной власти.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас сидит новое Правительство. Куда их отставлять? Это первое.

Второе. Назовите мне фамилии, кто будет завтра председателем Нацбанка и премьер-министром. Называйте, и я вам скажу: да или нет. Считайте, что это риторический вопрос. Не думайте, что у нас выгорожен забор из премьер-министров и председателей Национального банка. Людей, которые не просто по букварю могут руководить Национальным банком и знают плановую и рыночную экономику, людей, которые по колено зарыты в землю, которые знают, что такое труд и откуда берутся деньги, опытных людей – единицы.

Давайте договоримся так: я во всем виноват. Я обладаю полномочиями, у меня вся власть в руках. Вините меня – у меня в руках все полномочия. Я это переживу, мне не привыкать.

В метро взорвали – Лукашенко виноват. Оказывается, взорвал для того, чтобы людей отвлечь и избежать этой ситуации. Как я сказал: надо голову отрубить, чтобы палец спасти. Все равно от этого никуда не уйти. Вот и произошла эта паника.

Для меня важно сейчас не выискивать кого-то и публично для пиара кому-то крышу снести или голову. Не это главное.

Еще раз говорю: эти люди хотят породить хаос во власти.

Представьте, если я сейчас начну рубить правительство и Национальный банк. Одного вырубил, второго, третьего, а десятый подумает, зачем работать, если завтра его очередь. Все равно голову отрубят. И что?

Вот тогда они, которые, аплодируя, ставят так вопрос, будут довольны на 100%. Такой подарок я им преподнести не могу.