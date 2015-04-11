Александр Лукашенко, посещая БГУФК: Будет результат – будете миллионерами, не будет результата – никто денег не даст

Новости Беларуси. Кузница профессиональных спортсменов и тренеров. Александр Лукашенко 10 апреля посетил Белорусский государственный университет физкультуры. Студенты здесь совмещают обучение с тренировками, а потому особое внимание инфраструктуре вуза — единственного в своем роде в Беларуси. Глава государства посетил новый бассейн и легкоатлетический манеж.

Такие проверки для этой лаборатории уже привычны. Дыхательная, мышечная система... Врачи и специалисты изучают все характеристики спортсменов и выносят свои вердикты: всё-таки готов ли организм к перегрузкам? Евгений Манько в числе тех, кто не понаслышке знает, что такое «показать результат». Чемпион Беларуси по смешанным единоборствам уверен: такие исследования только «в плюс». И собственному здоровью, и, конечно, будущей карьере.

Евгений Манько, мастер спорта, чемпион Республики Беларусь по смешанным единоборствам:

Особенно это хорошо, если ты на сборах, когда в день по две тренировки.

Изучение генетической предрасположенности к избранному виду спорта, разработка методов физиотерапии и просто оценка спортивного состояния человека. Всё это, уверен заведующий лабораторией, помогает ещё и не потеряться. При переходе юных звёздочек во взрослый спорт.

Дмитрий Зубовский, заведующий межкафедральной учебно-научно-исследовательской лабораторией Белорусского государственного университета физической культуры:

Мы можем на различных этапах тренировочного процесса сделать такой срез функционального состояния спортсмена и тренеру преподнести эти результаты. В зависимости от этого он посмотрит, утомлен спортсмен или нет, в чем причина его роста результатов или стагнации результатов.

Кстати, созданы такие лаборатории на базе Белорусского университета физкультуры. Словом, всё для спортсменов для того, чтобы устанавливать новые рекорды. Ректор вуза рассказывает президенту: достойна в университете не только инфраструктура, действительно стоящие и учебные программы.

6 специальностей, больше четырёх с половиной тысяч студентов, хороший преподавательский состав. Вот только нужно ли такое количество выпускников? — интересуется президент.

Университет физкультуры — не просто профильный вуз. Единственный в Беларуси, который готовит тренеров-преподавателей по избранному виду спорта! Совмещают здесь и процесс обучения специалистов, и тренировки известных спортсменов. Специально для этого создана и развитая инфраструктура. 14 спортивных залов, стадион и новые корпуса. Вниманию президента легкоатлетический манеж и бассейны.

Условия здесь люксовые, — отмечают спортсмены. В новом корпусе тренируются не только студенты и будущие звёзды спорта, но и уже именитые белорусы. Национальные команды по водному поло, плаванию, прыжкам в воду. Сертифицирован бассейн и для проведения международных соревнований по водным видам спорта. Вплоть до чемпионата мира. Есть здесь и 700 зрительских мест.

А это уже манеж легкоатлетический.

О новом корпусе нашей съёмочной группе главный тренер национальной команды по лёгкой атлетике Игорь Леонидович рассказывает охотно. Говорит, строили с перспективой. На международные соревнования высокого уровня. Тем более в этом виде спорта есть на что рассчитывать и белорусам. Свои успехи показали в недавних спортивных стартах.

Игорь Сиводедов, главный тренер национальной команды по легкой атлетике:

Основной старт этого сезона — чемпионат Европы, который проходил в марте в Праге. Наша команда выступила довольно успешно. У нас в общемедальном зачете 8-ое место.

О высоких достижениях белорусских спортсменов 10 апреля Игорь Леонидович говорил и с президентом. Во время посещения белорусского университета физкультуры глава государства пообщался и с тренерами, и со спортсменами. Александр Лукашенко отмечает: спорту нужен результат.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я посмотрел на заре своей молодости и юности, когда приходил сюда. И я тогда подумал, что нам надо здесь центр создать. Подготовка – детишки приходят, студенты (кто-то может выстрелить со студенческой скамьи, если он занимался спортом), спортсмен может получить образование, если мозги есть, конечно, и хочет получить – и база, чтобы можно было готовиться. Вот сегодня это все закончено практически. И даже больше. Я думал, мы ограничимся площадками для легкой атлетики, но и бассейн построили. Весь вопрос в тренерах. Ребят, которые хотят заниматься, сегодня достаточно. Плачутся многие: деньги, еще что-то – забудьте. Будет результат – будете миллионерами. Не будет результата – никто никаких денег не даст. И если он показывает результат, появилась звездочка, медаль и прочее, то дойдем до тренера, который его нашел, и поддержим.

Кроме того, глава государства пообщался и с нашими спортсменами-толкателями ядра. Вспомнил президент и то, как сам участвовал в соревнованиях по этому виду спорта.

Александр Лукашенко:

Я был пограничником, у нас были окружные соревнования. На меня посмотрели и сказали, что буду толкать. Так я немного тренировался – и 13,5. Месяц или сколько я потолкал его. Так что у меня их опыт есть.

Что и говорить, такие условия, конечно, «плюс» для наших спортсменов. Ведь созданная сегодня инфраструктура уже завтра может дать спортивный результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.