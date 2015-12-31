Александр Лукашенко подписал закон о республиканском бюджете на 2016 год

Новости Беларуси. Президент подписал закон о республиканском бюджете на 2016 год. Спланирован он с профицитом. Страна намерена заработать более 180 триллионов рублей, а вот потратить около 163-х. В списке ключевых целей развития — рост и диверсификация экспорта, создание новых рабочих мест.

Сохранит бюджет и социальную направленность. В приоритете — финансирование образования и здравоохранения. Только на формирование семейного капитала в бюджете предусмотрено 2 триллиона рублей. А еще расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сенкевич, экономист:

Основным приоритетом бюджета на 2016 год является сохранение макроэкономической стабильности, именно поэтому заложен профицит бюджета, то есть не будет печататься «пустых» рублей, а тратиться они будут целенаправленно. В первую очередь на сбалансированный рост экономики, создание новых рабочих сил и на сохранение социальной стабильности.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Сохранил бюджет социальную направленность. Очень большие расходы на образование, сохраняются расходы на науку, такие же, которые были в 2015 году, поэтому социальная направленность, даже с этой точки зрения, сохраняется. Сохраняются все социальные программы, которые были.