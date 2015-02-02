Александр Лукашенко ответил на вопрос корреспондента СТВ о кадровых перестановках в руководстве страны

Новости Беларуси. Открытый диалог. Именно в таком формате в эти минуты Александр Лукашенко продолжает общаться с представителями СМИ. Каждый журналист может поднять в ходе встречи любую тему, высказать личное мнение и обозначить свою позицию.

Так, например, корреспондент телеканала СТВ Наталья Бреус задала вопрос о недавних кадровых перестановках в руководстве страны.

Наталья Бреус, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Александр Григорьевич, вы существенно обновили Правительство. Вы при этом не назначили никого из иностранцев, как, например, поступили в украинском кабинете министров, не назначили никого с альтернативной точкой зрения, например, из оппозиции, некоторых пересадили из одного кресла в другое. И при этом заявили, что у вас есть еще некий резервный состав управленцев в запасе. Это действительно так или все-таки реально утверждение о том, что в стране кадровый голод и вы просто каждый раз тасуете одну и ту же номенклатурную колоду?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В стране есть 12 высших должностных лиц. Вы же не будете отрицать, что люди продвигаются по служебной лестнице, и это нормально, снизу вверх? Согласны? Согласны.

Косинец был губернатором. В свое время он был вице-премьером. Вице-премьер – координирующая роль, но это не центральная фигура. Да, он координирует ряд министерств, ведомств, Но, как я сказал, министр принимает все решения, он несет ответственность. Когда он был вице-премьером, он ушел на одно из важнейших направлений – губернатором стал. Это важнее, пусть никто на меня не обидится. Для меня губернатор – это важнее. Если у губернатора будут идти нормально дела, у нас в стране будет все замечательно.

Глава Администрации – политический штаб, возглавляющий Президента – должен знать, что происходит там, внизу.

Есть правила движения снизу вверх по этой иерархической лестнице. И это еще пока никто не отменял, за это никто не критиковал. Эти люди давно известные, прошли эту лестницу.

И я вам должен сказать: это не голод на кадры. Я вам честно признаюсь, что это единицы премьер-министров, единицы высших должностных лиц. Понимаете, министра проще найти. Почему я должен убрать человека, который сегодня готов приносить еще пользу для страны, и рисковать, назначая нового человека, не зная, поднимется он до уровня Семашко или нет? То, что он в ближайшие два года не станет на уровень Семашко, это точно. Поэтому в этой ситуации я не стал рисковать.

Вот, вы назвали несколько из этой колоды человек, и я вам объяснил, чем я руководствовался. А, вообще, если бы я принес вам все бумаги, которые у меня были при рассмотрении кандидатур (коль вы задали этот вопрос, я могу в архиве их подобрать и вам показать, со всеми своими переживаниями, пометками (я ничего прятать не буду)), вы увидите, сколько было заключений, сколько проверок, сколько мы перешерстили кадров, выбирая лучших. Никто мне.. Знаете, существует мнение (не столько у нас, сколько в других странах): вот, группировки, группы по интересам, проталкивают своих и так далее. В Беларуси это невозможно.

Это непростой вопрос – кадровый. Это главный вопрос. Поэтому принимаю решение я сам. Я могу тысячи раз советоваться, спрашивать, задавать вопросы перед назначением. Но это мое решение. Поэтому нет никакого лоббирования в плане подписания Указов по назначению у Президента.