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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Эквадора с национальным праздником

10 августа 2015 14:13
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Эквадора Рафаэля Корреа Дельгадо с национальным праздником — Днем провозглашения независимости. Белорусский лидер подтвердил готовность к углублению международного диалога и выразил надежду на новую встречу с президентом Эквадора с целью обсуждения актуальных тем двустороннего взаимодействия.

«Беларусь высоко оценивает Вашу политику, направленную на укрепление суверенитета Эквадора, рост авторитета на международной арене, улучшение благосостояния граждан, и придает большое значение дальнейшему расширению дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами во всех сферах», — отметил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Эквадор

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