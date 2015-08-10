Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Эквадора с национальным праздником

Новости Беларуси. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Эквадора Рафаэля Корреа Дельгадо с национальным праздником — Днем провозглашения независимости. Белорусский лидер подтвердил готовность к углублению международного диалога и выразил надежду на новую встречу с президентом Эквадора с целью обсуждения актуальных тем двустороннего взаимодействия.

«Беларусь высоко оценивает Вашу политику, направленную на укрепление суверенитета Эквадора, рост авторитета на международной арене, улучшение благосостояния граждан, и придает большое значение дальнейшему расширению дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами во всех сферах», — отметил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.