Александр Лукашенко: никогда не перестанем преклоняться перед мужеством своих земляков, прошедших через адский огонь войны

Новости Беларуси. 9 Мая – одна из самых дорогих сердцу каждого белоруса дат. В самой жестокой и разрушительной войне XX века погиб каждый третий житель страны. За время оккупации было уничтожено больше двух сотен городов и почти 10 тысяч деревень. Именно поэтому в Беларуси с особым трепетом чтут память воинов, которые всеми силами приближали Победу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальные торжества 9 мая начались с возложения венков и живых цветов к обелиску на площади Победы. В праздничной церемонии принял участие Президент Александр Лукашенко. В своей вступительной речи глава государства заявил, что белорусский народ никогда не перестанет преклоняться перед мужеством своих земляков, прошедших через огонь войны. Сейчас у обелиска десятки букетов. Это и красные розы, и гвоздики, и тюльпаны. Александр Лукашенко возложил венок из красных роз, оформленный в национальную символику.

На площади Победы собрались ветераны, общественные деятели, дипломаты, простые белорусы. Как отметил Александр Лукашенко, для нас 9 Мая – это особый народный праздник. И в Беларуси всегда помнили и помнят свою историю, относятся к ней с большим уважением. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никогда не перестанем преклоняться перед мужеством своих земляков, прошедших через адский огонь войны. Они не стали на колени перед захватчиками. Против поработителей поднялись и стар, и млад. Сотни тысяч партизан и подпольщиков громили врага на каждом клочке белорусской земли. Столь мощное сопротивление оккупантам стало реальным вкладом в разгром фашизма и освобождение Беларуси.

С первых дней войны сыновья и дочери Беларуси героически сражались на фронтах. Славные страницы в военную летопись вписали бойцы пограничных застав, бессмертный гарнизон Брестской крепости, защитники Могилева, подпольщики Минска, Орши, других городов, участники легендарной операции «Багратион» и других важнейших битв Великой Отечественной. Здесь, в самом сердце города-героя Минска, на площади Победы находятся капсулы с землей городов-героев: Москвы, Ленинграда, Смоленска, Тулы, Сталинграда, Киева, Севастополя, Керчи, Одессы, Мурманска, Новороссийска. В каждом из них проливали кровь наши земляки. Сохранить память о Великой Отечественной войне. Это задача для всех нас. Пожалуй, это основной тезис выступления главы государства. Александр Лукашенко подчеркивает: Беларусь заплатила большую цену за Победу и вычеркнуть это из памяти поколений невозможно.

Александр Лукашенко:

Преступления немецко-фашистских захватчиков из памяти людей не вычеркнуть. Это должны знать в том числе и те, кто сегодня предпринимает попытки переписать историю, отнять у нашего народа Великую Победу. Допустить этого мы не можем. С годами мы понимаем это все острее. Особенно сегодня, когда вас, дорогие ветераны, становится все меньше и меньше. И когда возрастает международная напряженность, возрождаются идеи мирового господства. В разных регионах планеты полыхают вооруженные конфликты. Человечество оказалось у опасной черты новой большой войны. Как зеницу ока необходимо беречь мир и согласие в нашем родном доме. Мы должны быть так же едины и тверды, как наши отцы, деды, прадеды в пору суровых испытаний. Тогда никто не осмелится проверить нас на прочность. Мы просто во имя памяти тех сотен тысяч павших на фронтах, трети населения нашей страны, которую мы потеряли, должны беречь мир и покой на нашей земле. Это будет величайший подарок не только живущим ветеранам, но и, самое важное, тем, кто отдал жизнь за все то, чем мы сегодня пользуемся. Традиционно это мероприятие собирает десятки человек. Но в первых рядах, конечно, ветераны. Они охотно сегодня общаются с журналистами, рассказывают о боях и сражениях, в которых участвовали. И, конечно, вспоминают своих фронтовых товарищей. Многие из них так и не вернулись домой, но остались в памяти поколений. Церемония возложения продолжилась минутой молчания. 9 мая на площади совершенно особая атмосфера. Многие из ветеранов признавались, что совершенно незнакомые люди подходят к ним, дарят цветы, говорят теплые слова, поздравляют.

Михаил Шашков, ветеран Великой Отечественной войны:

Для меня лично этот праздник очень грандиозный, самый теплый, самый светлый. Это наша молитва, я бы так сказал. Такой, которого в истории нашей еще не было, по значимости, по актуальности, по весомости.