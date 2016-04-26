Александр Лукашенко назвал реалистичной новую программу социально-экономического развития Беларуси

Новости Беларуси. 26 апреля глава государства ответил на вопросы журналистов. Один из них касался проведения 5-го Всебелорусского народного собрания. Новую программу социально-экономического развития нашей страны на 5 лет Александр Лукашенко назвал «реалистичной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Программа будет абсолютно реалистичной. Это не значит, что она будет сплошь маниловщиной, что мы будет планировать нереальное. Мы будем планировать, исходя из наших возможностей. А то, что мы можем, то, что вас подтекстом вашего вопроса волнует, то, что мы можем значительно добавить, в этом нет никаких сомнений. Залог того – та модернизация, которую мы провели. Это не только деревообработка и не только сельское хозяйство. Мы немало, наверное, миллиардов 30 долларов, больше, чем на Чернобыль, вложили в промышленность. Мы около 50 миллиардов вложили в сельское хозяйство. А там и деревообработка, и переработка в сельском хозяйстве льна, и молока, и мяса. Да и на селе посмотрите. То, что вложено, должно дать отдачу. И если еще весь мир пройдет эту яму кризиса, и начнет экономика подниматься. Так было всегда. Волнообразно развивается в рыночных условиях экономика. При всех сложностях главная наша задача – модернизация, обновление производства на инновационной основе. Нужны новые знания, наука, вы об этом слышали. И это будет основой, поэтому мы будем проводить собрания, как бы ни было трудно и сложно. Я недавно поставил задачу тем, кто работает над материалами этого. Вы, наверное, журналисты, заметили, что мы больше всего говорим о том, что у нас крах, кризис, мы все такие бедные, несчастные, сгорбленные и прочее. Но мы забыли сказать, что сделано за это время. Посмотрите вокруг и вы увидите, что сделано немало. И вот, основываясь на этом, нам надо сделать значительный рывок, я не говорю, что в заоблачные выси. Это, к сожалению, не от нас зависит. Мы не американцы и даже не японцы, которые имеют огромный удельный вес в мировой экономике и более-менее большую свободу. И финансовую, и так далее. Мы всего-то существуем чуть больше 20 лет. Поэтому немало сделано и, прежде всего, надо людям напомнить, что они сделали за эти годы. Поэтому будет программа реалистична. Она никому не нужна – нереалистичная программа. Но в это время мы должны обозначить: почему мы проводим Всебелорусское народное собрание? Некоторые говорят, что надо было бы отказаться, не проводить его, потому что время такое. Так вот, в такое время людям нужны ориентиры. Людям надо показать, как будем жить завтра.