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Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Туркменистан для участия в заседании глав стран СНГ

10 октября 2019 13:25
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Туркменистан. Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта «Минск» и взял курс на Ашхабад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От информационной безопасности до Декларации экономического сотрудничества: что обсудят на саммите глав стран СНГ в Ашхабаде

В Ашхабаде Президент Беларуси примет участие в заседании глав государств. Встреча на высшем уровне запланирована на 11 октября. В повестке дня – обращение лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в преддверии 75-летия Великой Победы. Среди общих усилий – борьба с терроризмом и экстремизмом, взаимодействие в правоохранительной и военной областях. А в рамках стратегического сотрудничества – экономическая интеграция.

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Туркменистан для участия в заседании глав стран СНГ-1

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Туркменистан для участия в заседании глав стран СНГ-3

# Беларусь-Туркменистан # Александр Лукашенко # Фотофакт

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