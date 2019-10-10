Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Туркменистан для участия в заседании глав стран СНГ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Туркменистан. Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта «Минск» и взял курс на Ашхабад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ашхабаде Президент Беларуси примет участие в заседании глав государств. Встреча на высшем уровне запланирована на 11 октября. В повестке дня – обращение лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в преддверии 75-летия Великой Победы. Среди общих усилий – борьба с терроризмом и экстремизмом, взаимодействие в правоохранительной и военной областях. А в рамках стратегического сотрудничества – экономическая интеграция.