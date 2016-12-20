Александр Лукашенко на встрече с представителями ОБСЕ: если мы будем разговаривать через забор, то ни о какой безопасности речи быть не может

Новости Беларуси. Безопасность и стабильность в Европейском регионе можно обеспечить только сообща, в тесном сотрудничестве. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с представителями ОБСЕ. Во Дворце Независимости 20 декабря обсуждались вопросы безопасности в регионе, а также прошедшие в нашей стране выборы. Поспособствует развитию сотрудничества и то, что в следующем году в Минске пройдет летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с вами договаривались, что в любое удобное время при вашем желании можем встретиться и обсудить старые и новые вопросы, которые возникли, которые, возможно, еще возникнут. И, следуя договоренности и обещаниям, сегодня встречаюсь с вами и жду откровенного разговора. Принято решение о проведении в середине будущего года сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Вопрос безопасности и сотрудничества как никогда громко должен звучать именно во взаимосвязи – безопасности не может быть без сотрудничества. Как у нас говорят, если мы будем волком смотреть друг на друга, не будем сотрудничать и будем, как прежде, разговаривать через забор, то ни о какой безопасности в этом регионе речи быть не может.

Мы должны все сделать для того, чтобы обезопасить наш регион. Вы не хуже меня знаете, что происходит в мире, вы это видите: каждый день, прожитый нами, – это день напряженности в международных отношениях, и мы с вами должны ценить наш регион, вашу родину и Беларусь как безопасные, хорошие страны, где можно спокойно жить и более-менее нормально работать. И получать достойную заработную плату. Предстоящая ПА ОБСЕ должна стать важным шагом для дальнейшего обеспечения стабильности и безопасности в Европейском регионе.

Представители ОБСЕ отметили, что организация стремится работать с Беларусью в духе сотрудничества. Кроме того, миссия БДИПЧ ОБСЕ уже презентовала итоговый отчет по наблюдению за парламентской избирательной кампанией в нашей стране.

В документе отмечена эффективная организация выборов, ряд положительных изменений, а также некоторые замечания и рекомендации. В ходе визита делегация ОБСЕ примет участие в заседании Межведомственной экспертной рабочей группы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.