Александр Лукашенко: Мы сейчас смотрим на то, как захлебнулась Европа от потока мигрантов

Новости Беларуси. По поручению Президента будет создана группа независимых экспертов для работы в приграничной зоне. Специалисты изучат эффективность структур на государственных рубежах. Речь идет о пошлинах, разрешениях, тарифном и нетарифном регулировании. Александр Лукашенко подчеркнул, что такая мера необходима для защиты внутреннего рынка. Об этом говорили сегодня, 14 января, на совещании у главы государства по случаю утверждения решения на охрану государственной границы органами пограничной службы. Это ежегодная процедура. На этот раз она происходит на фоне принципиально новых внешних факторов.

Проблема беженцев в соседней Европе, рост террористической активности, ситуация в мировой экономике — требуют реакции. Актуальная задача — определиться с позицией Беларуси в связи с изменением правил торговли между Украиной, ЕС и Россией.

Александр Лукашенко:

Мы опять оказались между молотом и наковальней, между двумя крупными экономическими игроками. Понятно, что это будет влиять на нашу внешнеэкономическую деятельность, поэтому необходимо постоянно держать в поле зрения все аспекты и проблемы этой сферы. И правительству надо в том числе публично определиться здесь. Мы должны выполнить свои обязательства в рамках Евразийского экономического союза перед Российской Федерацией. Президент России, правительство меня лично просили, чтобы мы это выполнили. И при том то, что они приняли через нас торговать транзитом с Казахстаном и прочее — это были мои предложения. Когда зашли речь, я сказал, что мы от Украины закрываться не будем. Что значит закрыть границу с Украиной? Это потерять $5-6 млрд товарооборота. Мы на это пойти не можем. Да Россия нас об этом и не просит. Но Россия хочет, и это правильно, видеть, чтобы этот процесс был прозрачным. И тогда я сказал: не надо ничего закрывать. Мы определимся по нескольким направлениям, по которым мы будем пропускать транзитом продукцию из Украины в Казахстан, Китай и так далее. И Путину я предложил: вы определите эти пункты, которые вам удобны, и вы там будете все видеть сами, не надо потом будет нас упрекать. Они так и поступили, они так и сделали. Что касается нашей торговли с Украиной, мы тут абсолютно не закрываемся. Еще раз подчеркиваю: от нас этого никто и не требует. Так же, как Казахстана и других республик.

Пограничная безопасность — тема номер один во многих странах. Свою политику в этом направлении сейчас корректируют даже в ЕС, где формально рубежей не существует. Да и в Беларуси количество правонарушений на госгранице выросло на 22%. Самое время задуматься о новом уровне международного сотрудничества и сообща решать проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Наша граница — надежный заслон на пути транзита незаконной миграции в страны Евросоюза. Поэтому хотелось бы большего содействия с их стороны в этом деле. Еще раз хочу подчеркнуть: вот мы сейчас смотрим на то, как захлебнулась Европа от потока мигрантов — богатая, организованная, казалось бы, Европа захлебнулась. Но мы не должны сложив руки сидеть и думать, что нас это не касается. Это ведь за забором у нас. Не дай бог, уважаемые генералы, вы допустите такую ситуацию в Беларуси. Конечно, ее не будет, но в этом отношении вы должны работать. Мы ни в коем случае не должны работать таким образом, что к нам хлынет этот поток. Все у нас должно регулироваться. Мы абсолютно не против притока мигрантов к нам. Но мы всегда каждого человечка под увеличительное стекло рассматривали, которому позволяли жить в Беларуси. Мы транзитное государство, и если мы эти процессы упустим, как это сделала Европа, мы захлебнемся потом от преступности, которую сюда привнесут мигранты. Поэтому мы должны проводить политику, которую проводили раньше. В этом потоке мигрантов, мы видим по Европе, сколько там негативных элементов, боевиков, которые дестабилизировали хваленую Германию. Они взорвали изнутри обстановку, не говоря уже о других странах. Я не говорю о Франции и так далее. Озабочена островная Великобритания. Она уже не может защититься от этих мигрантов. Поэтому нам надо ухо держать востро. Чтобы, не дай бог, у нас этого не произошло. Потому что потом придется принимать жестокие меры, похлеще, чем Финляндия, которая платила деньги и убирайтесь. Надо это не допускать. И проводить политику отслеживания каждого человека, который приезжает на нашу территорию.