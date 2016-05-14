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Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев в Александрии: 3 часа неформального общения и фото возле родного дома Президента

14 мая 2016 17:28
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Так уж вышло, что стержнем программы стал дом. Туркменский – в Беларуси, белорусский (ремонтный) дом – в Индии, еще один дом, родительский, показал Президент Лукашенко российскому премьеру Медведеву (он приехал в гости в Александрию) и за угощением поговорили о больших делах двух братских стран.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель российского Правительства Дмитрий Медведев провели в четверг неформальную встречу в агрогородке Александрия. Договоренность о проведении этой встречи была достигнута еще в Сочи в январе. Встреча продолжалась более трех часов. Президент Беларуси и глава российского Правительства угостились натуральным березовым соком, сфотографировались на память возле родного дома Александра Лукашенко, а также побывали на Трофимовой кринице. Вода в ней освященная и уникально чистая по своим свойствам. За ней едут люди из всех окрестных районов, нередко здесь можно увидеть и россиян.

Также Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев обсудили наиболее актуальные вопросы: двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, региональную проблематику, международную повестку дня.

Неформальная встреча состоялась по окончании официальных мероприятий в Могилеве, где прошло заседание Совета Министров Союзного государства.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Дмитрий Медведев # Беларусь-Россия

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