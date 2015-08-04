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Александр Лукашенко дал интервью негосударственным СМИ 4 августа

04 августа 2015 13:57
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Новости Беларуси. Более четырех часов откровенного диалога. Президент сегодня дал интервью представителям негосударственных средств массовой информации. Во Дворец Независимости приглашены представители   «Еврорадио», «Радыё Свабода» и интернет-портала — ТУТ.бай. Общение длится уже 2,5 часа и напоминает скорее формат беседы, нежели интервью.

Примечательно, что встреча проходит в зале, где в феврале состоялись  переговоры нормандской четверки. Разговор охватывает самые разные темы: конечно же, и предстоящие выборы, и ситуация в Украине, и другие вопросы международной повестки дня.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Подтекст или повод для сегодняшней встречи лежит в плоскости нашего общения, наверное, полгода тому назад, когда вы предложили общаться в режиме прямого диалога со всеми журналистами, в том числе и представителями негосударственных средств массовой информации. Вы тогда предложили встречаться чаще. Я это счел, откровенно говорю, как упрек в мой адрес, что я якобы боюсь общаться с вами – представителями тех средств массовой информации, которые больше всего критикуют власть, порой незаслуженно, с моей точки зрения. Я абсолютно не боюсь общаться с любыми СМИ, представителями СМИ, поэтому я готов с вами разговаривать на любые темы.

Подробности интервью президента представителям негосударственных СМИ  в следующих выпусках программы Новости «24 часа» на СТВ. 

# Интервью Александра Лукашенко # Александр Лукашенко

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