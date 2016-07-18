Александр Лукашенко: Беларуси на фоне внешней обстановки необходимо сохранить мир и спокойствие

Новости Беларуси. Беларуси на фоне внешней обстановки необходимо сохранить мир и спокойствие. Об этом заявил Президент на встрече с Председателем Комитета госбезопасности.

Как доложил Александру Лукашенко Валерий Вакульчик, проблем с точки зрения террористической активности в нашей республике нет.

Однако, в последнее время ситуация во многих странах складывается напряженная и вызывает беспокойство. Поэтому вопросы безопасности выходят на первый план.

На встрече речь зашла и о наиболее резонансных уголовных делах, которые находятся на личном контроле главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С одной стороны, работа Комитета госбезопасности не видна обывателю. Все-таки, структура работает с оперативными данными и агентами. Информация о них, по определению, не может быть общедоступной. С другой, качество работы служб безопасности может оценить любой человек. По тому, насколько защищенным он чувствует себя в стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не стану скрывать: меня не может не беспокоить та ситуация, которая складывается вокруг Беларуси. Слава Богу, что нам удаётся пока сдерживать всякие негативные проявления. Начиная от «волеизъявления» в кавычках и заканчивая разного рода желающими побузить у нас в стране. Мы это видим. Если где-то какие-то появляются моменты и мгновения.

Но то, что происходит вокруг – и в Украине, и последние решения Североатлантического альянса, и в Турции мы это увидели. И в Ереване сегодня, в Армении проблемы. Совсем недавно – в Казахстане. Но и то, чего мы не видим… Не все показывают: у наших соседей, и так далее, обстановка очень тяжелая. И, чего бы нам ни стоило, следует сохранить спокойствие и мир в нашей стране. С этой точки зрения – ваши оценки. Вы тут главная у нас организация, которая этим занимается. Ваши оценки.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

В целом, по обстановке в стране: несмотря на те вызовы и угрозы, которые мы видим за пределами страны, обстановка в целом по стране остаётся стабильной. Это, прежде всего, благодаря деятельности органов власти, правоохранительных органов. Ну и, безусловно, самосознания нашего народа.

По линии противодействия терроризму белорусский Комитет госбезопасности плотно взаимодействует с коллегами из других стран. В том числе, и со спецслужбами государств, которые сегодня напрямую столкнулись с одиночками-смертниками, бомбистами и другими радикалами. Глава КГБ рассказал сегодня о некоторых эпизодах совместных действий с коллегами из СНГ, Франции и других государств Западной Европы.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Некоторые лица, в той или иной мере причастные к террористической деятельности, следовали через Республику Беларусь. Некоторые останавливались на какое-то время здесь, на территории Беларуси. Поэтому работа в их отношении проводилась вместе с нашими партнерами из других государств. Ситуация в нашей стране достаточно спокойная. Проблем с точки зрения террористической активности отдельных элементов или каких-либо организаций мы не видим.

Сегодня стали известны и некоторые подробности наиболее резонансных уголовных дел. Например, сумма ущерба по делу бизнесмена Юрия Чижа, находящегося под следствием. Это 238 млрд. неденоминированных белорусских рублей. А дела Владимира и Казбека Япринцевых, Александра Арабяна уже в суде.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Материал находится на рассмотрении в суде. По сути дела, по поводу Казбека и Арабяна здесь всё достаточно понятно. Много вопросов возникает в отношении Владимира Япринцева. Он помогал сыну решать возникающие проблемы, подписывал гарантийные письма от «Трайпла», не имея на это полномочий.

Также доложено о возмещении в полном объёме ущерба, без учета кратности, по уголовному делу в отношении должностных лиц «Серволюкса» и компании «Консул». Если вы поинтересуетесь, деньги по этим уголовным делам уже поступили в местные бюджеты и измеряются сотнями миллиардов рублей.

Кроме того, Валерий Вакульчик охарактеризовал ход парламентской избирательной кампании в Беларуси, а также обозначил некоторые ее черты.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Достаточно высокая активность штабов кандидатов в депутаты по сбору подписей, организации работы пикетов. В штатном режиме работают избирательные комиссии. Вместе с тем, мы наблюдаем достаточно низкий уровень интереса граждан Республики Беларусь к кандидатам из числа представителей различных оппозиционных структур. У них возникают серьезные проблемы со сбором подписей, с учетом низкого интереса к ним со стороны граждан Беларуси.