Александр Лукашенко: Беларусь предлагала Западу способы нормализации ситуации в Украине

Новости Беларуси. Беларусь предлагала Западу способы нормализации ситуации в Украине. Об этом сообщил 1 октября президент Александр Лукашенко во время интервью «Евроньюс».

В течение полутора часов от руководителя бюро этого телеканала в Восточной Европе с офисом в Киеве Серджио Кантоне звучали вопросы в основном по ситуации в Украине.

Глава государства поделился своим видением причин, приведших к острому внутриполитическому кризису в этом государстве, включая вооруженное противостояние на юго-востоке.

Александр Лукашенко также рассказал о практических шагах, которые могли бы быть предприняты при содействии международного сообщества для скорейшего мирного урегулирования ситуации в Украине в интересах всего народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда этот конфликт находился в зародыше, отдельные западные политики задали мне вопрос: «Как вы видите ситуацию в Украине, что надо сделать, чтобы остановить эту войну?». Я, конечно, не хотел дискутировать на эту тему, понимая, что это результатов не даст, но тем не менее я им сказал, что у меня есть свое видение и предложения, чтобы нормализовать ситуацию в Украине, полностью нормализовать: и политическую, и не довести до войны. И мы этот план Западу, не конкретизируя на данном этапе, предложили, будучи уверенными в том, что это не приведет к тому, что Запад с этим планом согласится. Более того, я свою голову заложил и пообещал, что в случае реализации предложений белорусской стороны ситуация нормализуется в Украине, не говоря уже о том, что войны не будет. Запад не согласился с этим планом. Значит, кому-то выгодно так.