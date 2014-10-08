Александр Лукашенко: Беларусь готова задействовать огромный потенциал в сотрудничестве с Туркменистаном в транзитной сфере

Новости Беларуси. Беларусь готова задействовать огромный потенциал в сотрудничестве с Туркменистаном и в транзитной сфере. Об этом шла речь 7 октября во время интервью Александра Лукашенко главному редактору журнала «Туркменистан» Михаилу Переплеснину. 8 октября полная версия разговора была опубликована и размещена на официальном сайте Правительства Туркменистана.

Глава белорусского государства ответил на вопросы о перспективе двусторонних отношений в торгово-экономической и производственной сферах. Шла речь и о подготовке кадров для высокотехнологичных секторов экономики.

Михаил Переплеснин – журналист с солидным стажем, однако разговор с президентом Беларуси ему предстоял впервые. И вообще Александр Лукашенко в первый раз дает интервью туркменским СМИ.

Интерес со стороны масс-медиа очевиден. Это интервью проходило накануне приезда президента Туркменистана в Беларусь.

К слову, взаимные визиты на высшем уровне происходят между странами каждый год.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В чем важность таких встреч? Мало того, что мы принимаем решения каждый год, мы имеем возможность контролировать принятые решения. И тут уже Правительствам и чиновникам деваться некуда. Они прекрасно понимают, что в этом году принято решение – в следующем году президенты встретятся и спросят: «А как вы выполнили, исполнили наши решения?» Поэтому эта простая формула взаимоотношений на высшем уровне дает солидные результаты. Мы всегда поддерживаем друг друга, в частности, в Организации Объединенных Наций. Это тоже образец для подражаниям других стран, как надо строить отношения, дружеские отношения между двумя государствами.

В Туркменистане работает более пяти тысяч белорусских «МАЗов», столько же и тракторов «МТЗ». Среди стран СНГ по торговле с нашим государством небольшой Туркменистан уступает лишь гигантам: России, Украине и Казахстану.

Александр Лукашенко:

Мы можем развивать, увеличивать наше сотрудничество. У вас строятся многоэтажки. Пожалуйста, мы можем поставить вам лифты. У вас строятся дороги – мы вам поставляем и можем в больших объемах поставлять дорожно-строительную технику. То есть здесь обширный спектр наших взаимоотношений.

Отдельное внимание в разговоре – знаковым проектам белорусско-туркменского сотрудничества.

Белорусы строят в Туркменистане Гарлыкский горно-обогатительный комбинат по добыче калийных удобрений. Как отметил Александр Лукашенко, это будет символ белорусско-туркменских отношений.

Президент подчеркнул, что Беларусь – открытая страна в центре Европы и можно задействовать огромный потенциал в сотрудничестве в транзитной сфере.

Александр Лукашенко:

Сотни миллионов тонн грузопотока пересекают каждый год нашу страну. А когда случилась беда в Украине, то, представьте, этот поток увеличился. Потому что другого пути нет, кроме Беларуси. Транзитное государство, находимся в центре Европы.

Мы сейчас фактически заканчиваем строительство дороги с юга через Минск, фактически на север пройдет дорога. Это Минск – Гомель – шикарная трасса. Планируем на Гродно модернизировать дорогу, сделать ее самой современной. То есть у нас прекрасная дорожная сеть, у нас хорошие логистические центры, которые мы построили в последнее время. У нас предостаточно логистических центров. И мы удвоим их в ближайшие 2-3 года. Вы строите много логистических центров, вы развиваете экономику, большой интерес проявляете к этому, а вот эта дорога, которую вы начали строить, по-моему, из Казахстана через Туркменистан и туда, к Персидскому заливу, – для нас это благо, потому что мы имеем отличную связь с Казахстаном. И сейчас мы можем свободно перемещать из Беларуси грузы в район Персидского залива. И вообще этот поток куда пойдет в Европу? Через нас, он пойдет через нас. Поэтому это дополнительный грузопоток, от которого белорусы могут иметь только плюс.

Почти 9 тысяч туркменских студентов учатся в Синеокой. Медицина, военная сфера, сельское хозяйство. Сейчас весьма востребованы специальности разного уровня: от высоких технологий до практико-ориентированных.

Александр Лукашенко:

Мы договорились с президентом Туркменистана, я ему пообещал, что мы будем брать ваших ребят, девчонок, которые хотят работать механизаторами, и будем учить их прямо на конвейере «МТЗ». Мы это делаем. Мы сейчас наш опыт переносим на землю Туркменистана. В сфере не только медицины уже (врачей традиционно, как мы готовим), не только в сфере других отраслей мы готовим людей, и, как я сказал, на производстве, но мы уже готовим людей, специалистов высоких технологий. То есть мы перешли на качественно новый этап совместной подготовки специалистов для туркменской экономики.

Говорили в интервью и о дружбе президентов, и о спорте. Ведь здоровье нации – приоритеты государственной политики как Беларуси, так и Туркменистана.

Михаил Переплеснин пообещал, что разговор опубликует не только в журнале «Туркменистан». Интерес к мнению Александра Лукашенко весьма велик. И электронные версии туркменских СМИ, и сайт Правительства, и государственные информагентства договаривались еще заранее, чтобы заполучить эксклюзивное интервью. Ведь новости из Беларуси в эти дни визита президента Туркменистана в рейтинге самых популярных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.