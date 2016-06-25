Александр Лукашенко: Беларусь готова стать активным «полевым игроком» на пространстве ШОС

Сообщения о всебелорусском форуме долетели до многих стран мира. Но не всегда новости из Беларуси расхватывают как горячие пирожки. Даже к российскому зрителю порой пробиться не просто. В Беларуси сегодня представлены все основные российские «кнопки», в том числе и та, на которой мы сейчас вещаем. Но притча во языцех, как международный белорусский телеканал пробивается в кабельные сети Москвы (еще со времен Лужкова, по-моему!) и других регионов России! Тема актуальна до сих пор и поднимается с высокой трибуны Президентом Лукашенко.

Что уж говорить о государствах Евросоюза или странах дальней дуги, куда мы хотим продавать товары: в их кабельные сети белорусские каналы точно не попадут! А, может, и не надо, может, и не стоит? Жизнь быстротечна и надо использовать доступные современные шансы. В Европейских странах сегодня 60 процентов жителей основным источником информации считают телевидение, слава Богу. Но уже почти половина в «ящик» не заглядывает, а рыщет в Интернете.

Так давайте сообщать англичанам, россиянам, индейцам и жителям других краев теленовости через Интернет! При всех издержках – это весьма доступный способ безбарьерно донести информацию. Будем считать, что это реплика в строку пятого Всебелорусского собрания, и в следующей пятилетке надо бы развивать интернет-вещание. А учитывая остренькое отношение к стране, Беларуси необходимо доносить информацию – как ни крутись, мы зависим от внешнего мира и от того, какое мнение сформировано о нашей «краіне». Ведь именно авторитетные шаги в политике позволили включить Беларусь в число наблюдателей ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), которая отметила в эти дни 15-летие.

Наряду с Беларусью в списке наблюдателей ШОС такие крупные страны, как Индия, Пакистан – между прочим, обладатели ядерного оружия. А члены ШОС – это 3 млрд человек, половина населения планеты! Основную долю численного состава формирует, конечно, Китай. И важнейшим для Беларуси событием саммита ШОС стали переговоры Александра Лукашенко с Председателем Китайской Народной Республики и премьер-министром Индии – руководителями, еще раз повторюсь, крупнейших стран планеты. Евгений Горин с подробностями.

6 на 12 – шестерка основных членов ШОС и 12 партнеров и наблюдателей – фотография, которая войдет в историю не только ввиду юбилея Шанхайской организации сотрудничества. Итоги саммита говорят, что ШОС как формат для сотрудничества евразийских стран в сфере безопасности и экономики открывается самый широкий. За членством в Шанхайскую организацию сотрудничества выстраивается очередь из государств. И это не фигура речи. Накануне саммита заявки на получение статуса наблюдателя в ШОС направили Израиль, Египет и Сирия.

Ислам Каримов, Президент Республики Узбекистан:

Заседание Совета глав-государств Шанхайской организации сотрудничество объявляю открытым.

Свое 15-летие ШОС встречает в прекрасной геополитической форме. Это и главная тема саммита – расширение и усиление организации. Уже в следующем году завершат все процедуры и полноправными участниками инициативы станут – трудно поверить – Индия и Пакистан. А ведь казалось, усадить их за один стол в принципе невозможен. После того, как шанхайская шестерка превратится в восьмерку, ВВП стран Шанхайской организации взлетит почти вдвое, до 20 трлн долларов. И этот рынок сможет соперничать c такими монстрами, как Трансатлантическое и Транстихоокеанское торговое партнерство.

Статус Беларуси в ШОС, можно сказать, уникален. Республика – единственная из европейских государств, получившая статус наблюдателя при организации. На таком исключении для своего стратегического партнера настоял Китай. Экономика Поднебесной сегодня в мире на первых позициях. Насколько тесно КНР и Беларусь сотрудничает, можно судить исходя из совместных проектов и кредитной линии на 14 млрд долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Китайская Народная Республика и Шанхайская организация могут рассчитывать на поддержку Беларуси в любых вопросах, которые волнуют сегодня организацию. Мы готовы быть «западными воротами» этой организации. А как мы умеем держать слово, вы убедились во время последнего визита в Беларусь, когда мы с вами присутствовали на строительстве «Великого камня». Как вы его назвали, это жемчужина Великого шелкового пути. Мы будем делать все и делаем сейчас, чтобы этот проект, который вы поддержали, был наполнен экономическим содержанием.

Китайский лидер демонстрирует хорошую осведомленность о происходящем в Беларуси. Кроме протокольных приветствий, поздравляет Александра Лукашенко с успешным проведением пятого Всебелорусского народного собрания.

Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики:

Уверен, что под вашим руководством в Беларуси будут достигнуты новые успехи. Белорусско-китайские отношения стремительно набирают обороты, и по всем вопросам мы поддерживают друг друга.

Динамика в белорусско-индийских отношениях под стать белорусско-китайской: открытие в городе Нагпуре сервисного центра по обслуживанию БелАЗов, совместное предприятие по сборке в Индии автобусов МАЗ, есть договоренность создать в Беларуси четыре завода по производству лекарств. За два года страны планируют нарастить товарооборот до миллиарда долларов.

Александр Лукашенко:

Естественно, под этот миллиард нам надо создать некую экономическую дорожную карту, чтобы достичь этого рубежа. У нас есть очень серьезные двусторонние проекты, которые сегодня реализуются и в сфере фармакологии, и в сфере обороны, и в других направлениях.

Участие в Шанхайской организации сотрудничества в эпоху повторяющихся мировых экономических кризисов – это одна из форм их преодоления.

Евгений Горин, корреспондент:

Для Беларуси диалог с ШОС – возможность подключения к межрегиональным проектам Азии, как в сфере безопасности, так и в сфере большой экономики. Это очевидно, учитывая выгодное транзитное положение нашей республики между Востоком и Западом.

Во-первых, ШОС – перспективная площадка по продвижению отечественных товаров на новые рынки, а также по привлечению инвестиций. Пристегнуть торговые связи в регионе – одна из целей Шанхайской организации сотрудничества. Во-вторых, работа на переднем крае в рамках возможной инициативы по созданию зоны свободной торговли ШОС с Евразийским экономическим союзом.

Александр Лукашенко:

Как страна-наблюдатель в ШОС, мы не собираемся, выражаясь спортивной терминологией, следить за игрой со «скамейки запасных». Беларусь готова стать активным «полевым игроком» на пространстве организации и вносить весомый вклад в её работу на благо наших народов.

Итог саммита – подписание ряда документов, определяющих дальнейшую стратегию развития организации. Председательство в ШОС перешло от Узбекистана к Казахстану. В следующем году участников организации примет Астана.