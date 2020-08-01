Александр Лукашенко: «Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь»

Новости Беларуси. 1 августа Александр Лукашенко провел встречу с председателем Комитета госбезопасности и главой Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О задержании боевиков иностранной ЧВК и защите госграницы. Подробности срочного совещания Президента с членами Совбеза Силовики доложили Президенту о ситуации с недавно задержанными участниками российской ЧВК.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многие факты (вы мне письменно доложили) интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось. У этой группы были иные цели. И задача следствия – выяснить эти цели. Единственное, очень прошу с военнослужащими обращаться аккуратно. Они, конечно, виноваты, но не насколько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали – они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал.

Поэтому молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать «хвост» в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда. Всегда, какие бы мероприятия мы ни проводили в Беларуси с участием российских военнослужащих – бывших, настоящих, будущих – всегда обращаются соответствующие ведомства в ведомства. И у нас разрешение только Президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Беларуси. С техникой, без техники, самолеты, вертолеты и так далее. Никаких разрешений никто не давал.