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Акция протеста ученых и врачей в Мадриде. Демонстранты запустили сотни воздушных шаров

20 декабря 2012 06:57
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Новости Испании. На улицы Мадрида и других крупных городов вышли ученые и врачи. Демонстранты запустили в небо сотни воздушных шаров. Своеобразный символ все возрастающего потока эмигрантов – тех специалистов, которые покидают Испанию в поисках заработка.

Правительство королевства в рамках политики жесткой экономии за последние четыре года сократило дотации в научной сфере почти на половину. От недостатка средств страдают и медицинские учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученые говорят: такая экономия в долгосрочной перспективе ставит под угрозу развитие страны.

# Акции протеста

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