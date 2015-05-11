Академии наук Беларуси и Китая 11 мая подписали договор о двустороннем сотрудничестве

Новости Беларуси. Ученые Беларуси и Поднебесной реализуют более 10 совместных проектов. Перспективные направления – сфера сельского хозяйство, машиностроения и медицины.

Договор о двустороннем сотрудничестве был подписан 11 мая в Минске во время встречи ученых из Китая с белорусскими коллегами.

Также представители научного мира договорились о целевой подготовке молодых специалистов.

Национальная академия наук Беларуси уже сегодня готова принять студентов из Поднебесной для обучения в магистратуре и аспирантуре. В планах и проведение совместных научно-практических конференций по актуальным вопросам на территории обеих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ван Вейгуан, глава Китайской академии общественных наук:

Эти договоренности будут способствовать развитию наших стран в области экономики, истории и науки в целом. Ваши специалисты очень высокого уровня, мы рады возможности работать с ними. И уверены, что наше сотрудничество будет плодотворным.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Мы наметили многие направления нашего дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. Это в области философии, в области истории, экономики. И самое первое, что мы наметили провести, это совместный форум по общественным наукам. Китайская коллегия предложила провести его в Китае, в Пекине. Мы приняли это предложение, а дальше будем двигаться.