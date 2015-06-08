Новости Беларуси. 8 июня в Минске подписано межправительственное экономическое соглашение между Беларусью и Хорватией. Документ будет способствовать развитию двусторонних отношений в торгово-экономической сфере, бизнесе и инвестиционном партнёрстве. В ходе политических консультаций представители Министерств иностранных дел обеих стран озвучили основные направления сотрудничества. Подчеркнув, что подписанное сегодня соглашение станет площадкой для прогрессивного экономического взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Купчина, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Подписание этого соглашения, бизнес-форумы, которые мы проводим все больше и больше, они действительно будут способствовать тому, что наш двусторонний товарооборот серьезно увеличится. Хорватия — дружественная страна для Беларуси, это перспективный партнер нашей страны и в Балканском регионе, и в Центральной Европе, и в рамках Европейского союза.

Потенциал есть большой, интерес есть большой, поэтому радует та позитивная динамике, тренд правильный — на увеличение как по торговле товарами, так и по торговле услугами, которые имеем в первом квартале этого года.

Йошка Клисович, первый заместитель министра иностранных и Европейских дел Республики Хорватия:

Мы готовы развивать сотрудничество с Беларусью в сфере бизнеса, торговли, транспорта и спорта. Подобные встречи и соглашения — толчок к новым проектам. Мы открыты для торгово-экономического и инвестиционного партнерства во всех направлениях.