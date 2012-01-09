720 квартир сдали белорусские строители в Венесуэле в канун Нового года

Белорусские строители участвуют в масштабной венесуэльской программе по строительству жилья. В канун Нового года в городе Маракай, штат Арагуа, были сданы 720 квартир для семей, потерявших кров во время стихийных проливных дождей в конце 2011 года.

В ближайшие месяцы там отпразднуют новоселье ещё 1 800 семей, остро нуждающихся в жилье. Всего совместно с венесуэльскими строителями, белорусы строят около 20 тысяч квартир, а также агрогородки и завод по производству дорожно-строительной техники. В течение января в Венесуэле завершится возведение заводов по выпуску наших тракторов и грузовых автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.