30 марта в Ашхабаде откроется новое здание белорусского посольства

Новости Беларуси. Итак, Беларусь – Туркменистан. Партнёрские отношения государств давно вышли на уровень стратегических. О перспективах сотрудничества завтра будут говорить Президенты двух стран. Александр Лукашенко проведет переговоры со своим коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Кроме того, завтра в столице Туркменистана в новом комплексе зданий отпразднуют новоселье белорусские дипломаты. Ожидается, что в церемонии открытия Посольства примут участие лидеры двух стран. А в пятницу главы государств в торжественной обстановке дадут старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Туркменистан сегодня – своеобразный «микс» современной архитектуры, инфраструктуры и восточных традиций, Страна Великого Шелково пути, где 70 процентов территории занимают легендарные Каракумы. Но в случае с Туркменистаном пустыня – это не только песок. В недрах – ценный полезные ископаемые. Нефть, сырья для строительной отрасли. А по запасам природного газа страна и вовсе занимает 4 место в мире. Сегодня в Туркменистане понимают – от сырьевой экономики пора переходить в перерабатывающие отрасль. Но технологий в стране нет. Поэтому Беларусь для Туркменистана – особый важный партнер, который может поделиться опытом, современными технологиями и подготовить высококлассных специалистов.

Экспорт товаров и услуг в это азиатское государство в 2016 составил больше 120 миллионов долларов. Основа экспорта – сельхозтехника.