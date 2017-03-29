30 марта в Ашхабаде откроется новое здание белорусского посольства

Новости Беларуси. Итак, Беларусь – Туркменистан. Партнёрские отношения государств давно вышли на уровень стратегических. О перспективах сотрудничества завтра будут говорить Президенты двух стран.
Александр Лукашенко проведет переговоры со своим коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым.
Кроме того, завтра в столице Туркменистана в новом комплексе зданий отпразднуют новоселье белорусские дипломаты. Ожидается, что в церемонии открытия Посольства примут участие лидеры двух стран. А в пятницу главы государств в торжественной обстановке дадут старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината.
Туркменистан сегодня – своеобразный «микс» современной архитектуры, инфраструктуры и восточных традиций, Страна Великого Шелково пути, где 70 процентов территории занимают легендарные Каракумы. Но в случае с Туркменистаном пустыня – это не только песок. В недрах – ценный полезные ископаемые.
Нефть, сырья для строительной отрасли.
А по запасам природного газа страна и вовсе занимает 4 место в мире. Сегодня в Туркменистане понимают – от сырьевой экономики пора переходить в перерабатывающие отрасль. Но технологий в стране нет. Поэтому Беларусь для Туркменистана – особый важный партнер, который может поделиться опытом, современными технологиями и подготовить высококлассных специалистов.
Экспорт товаров и услуг в это азиатское государство в 2016 составил больше 120 миллионов долларов. Основа экспорта – сельхозтехника.
Внушительный рост показателя обеспечили и поставки нашего оборудования,
которое использовалось на строительстве Гарлыкского комбината. Резервы для повышения взаимного товарооборота есть. В перспективе выйти на миллиард.
Олег Табанюхов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Туркменистане:
Начиная от привесной техники, нацепной техники, комбайнов по уборке хлопка, зерноуборочных комбайнов – оно здесь востребовано. Мы планируем в этом году около 600 лифтов сюда продать
К слову, завтра на туркменской земле будут отмечать новоселье белорусские дипломаты. В Ашхабаде откроется новое здание нашего посольства.
До этого дипмиссия ютилась в небольшой резиденции в старом городе.
Архитектурное решение - с восточным колоритом – внешняя отделка из белого мрамора. Но внутри здание – с белорусской душой. Все аксессуары, мебель, люстры изготовлены в Беларуси.
Отношения официального Минска и Ашхабада давно переросли из протокольных в дружеские. Президенты двух стран еще в 2009 году договорились встречаться и все возникающие вопросы решать с глазу на глаз.
С тех пор традиции не изменит.
Видятся не реже раза в год. Нынешний визит Александра Лукашекно в Туркменистан обещает быть насыщенным. Основные мероприятия запланированы на завтра Запланированы встречи и подписание соглашений. Ожидается, что сначала главы государств пообщаются с глазу на глаз, а потом уже в в расширенном составе. Такой теплый диалог безусловно сказывается и на экономической стороне сотрудничества.
Самый масштабный из реализованных проектов – белорусы возвели Гарлыкский горно-обогатительного комбинат. Стоимость объекта – порядка миллиарда долларов. Планируется, что в ходе визита Александр Лукашенко примет участие в официальном открытии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.