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30 марта в Ашхабаде откроется новое здание белорусского посольства

29 марта 2017 20:07
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Новости Беларуси. Итак, Беларусь – Туркменистан. Партнёрские отношения государств давно вышли на уровень стратегических. О перспективах сотрудничества завтра будут говорить Президенты двух стран.

Александр Лукашенко проведет переговоры со своим коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым.

Кроме того, завтра в столице Туркменистана в новом комплексе зданий отпразднуют новоселье белорусские дипломаты. Ожидается, что в церемонии открытия Посольства примут участие лидеры двух стран. А в пятницу главы государств в торжественной обстановке дадут старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината.

Туркменистан сегодня – своеобразный «микс» современной архитектуры, инфраструктуры и восточных традиций,  Страна Великого Шелково пути, где 70 процентов территории занимают легендарные Каракумы.   Но в случае с Туркменистаном пустыня – это не только песок.  В недрах – ценный полезные ископаемые. 

Нефть, сырья для строительной отрасли. 

А по запасам природного газа страна и вовсе занимает 4 место в мире. Сегодня в Туркменистане понимают – от сырьевой  экономики пора переходить в перерабатывающие отрасль. Но технологий в стране нет.  Поэтому Беларусь для Туркменистана – особый важный партнер,  который может поделиться опытом, современными технологиями и подготовить высококлассных специалистов.

30 марта в Ашхабаде откроется новое здание белорусского посольства -1

Экспорт товаров и услуг в это азиатское государство в 2016 составил больше 120 миллионов долларов.  Основа экспорта – сельхозтехника.  

Внушительный рост показателя обеспечили  и поставки нашего оборудования,

которое использовалось на строительстве Гарлыкского комбината.  Резервы для повышения взаимного товарооборота есть.  В перспективе выйти на миллиард.

Олег Табанюхов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Туркменистане:
Начиная от привесной техники, нацепной техники, комбайнов по уборке хлопка, зерноуборочных комбайнов – оно здесь востребовано. Мы планируем в этом году около 600 лифтов сюда продать

К слову, завтра на туркменской земле будут отмечать новоселье белорусские дипломаты. В Ашхабаде откроется новое здание нашего посольства. 

До этого дипмиссия ютилась в небольшой резиденции в старом городе. 

Архитектурное решение -  с восточным колоритом – внешняя отделка из белого мрамора. Но внутри здание – с белорусской душой. Все аксессуары, мебель, люстры изготовлены в Беларуси.

Отношения официального Минска и Ашхабада давно переросли из  протокольных  в дружеские. Президенты двух стран еще в 2009 году договорились встречаться и все возникающие вопросы решать с глазу на глаз. 

С тех пор традиции не изменит.

Видятся не реже раза в год. Нынешний визит Александра Лукашекно в Туркменистан обещает быть насыщенным. Основные мероприятия запланированы на завтра   Запланированы встречи и подписание соглашений. Ожидается, что сначала главы государств пообщаются с глазу на глаз, а потом уже в в расширенном составе. Такой теплый диалог безусловно сказывается и на экономической стороне сотрудничества. 

Самый масштабный из реализованных проектов – белорусы возвели Гарлыкский горно-обогатительного комбинат. Стоимость объекта – порядка миллиарда долларов. Планируется, что в ходе визита Александр Лукашенко примет участие в официальном открытии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Туркменистан # Фотофакт # Олег Табанюхов

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