Прямой эфир

30 марта пройдет референдум о статусе Крыма

01 марта 2014 15:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Ситуация в Крыму продолжает оставаться напряженной: пропадает связь, над полуостровом закрыто воздушное пространство для гражданских самолетов.

В воздушной гавани Симферополя отменены все рейсы из Москвы, Стамбула, Киева и в обратном направлении.

Напомним, что два дня назад данный аэропорт, а также аэропорт в Севастополе были взяты под особый контроль неизвестными людьми.

По некоторым данным, запрет на полеты продлится до вечера 1 марта.

Тем временем обнародована дата проведения референдума о статусе Крыма. Он пройдет 30 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ситуация в Крыму

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Радьков: Чем более интенсивно и производительно мы будем работать, тем лучше мы будем жить
28 февраля 2014 17:45

Александр Радьков: Чем более интенсивно и производительно мы будем работать, тем лучше мы будем жить

Александр Лукашенко потребовал продолжить строительство второй кольцевой автодороги вокруг Минска
28 февраля 2014 17:41

Александр Лукашенко потребовал продолжить строительство второй кольцевой автодороги вокруг Минска

28 февраля 2014 13:26

Виктор Хренин назначен заместителем командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь