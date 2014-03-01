30 марта пройдет референдум о статусе Крыма

Новости Украины. Ситуация в Крыму продолжает оставаться напряженной: пропадает связь, над полуостровом закрыто воздушное пространство для гражданских самолетов.

В воздушной гавани Симферополя отменены все рейсы из Москвы, Стамбула, Киева и в обратном направлении.

Напомним, что два дня назад данный аэропорт, а также аэропорт в Севастополе были взяты под особый контроль неизвестными людьми.

По некоторым данным, запрет на полеты продлится до вечера 1 марта.

Тем временем обнародована дата проведения референдума о статусе Крыма. Он пройдет 30 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.