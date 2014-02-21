21 февраля началась предвыборная агитация в местные Советы депутатов

Новости Беларуси. Самый яркий этап избирательной кампании стартует 21 февраля в Беларуси. На выборах в местные Советы депутатов начинается агитационный период. Есть несколько новшеств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, за тем, насколько правильно и корректно проходит агитация в СМИ, будет наблюдать общественный совет — впервые он создан на выборах такого уровня. Ранее такие советы формировали только во время проведения президентских и парламентских кампаний.

Немного изменилась и финансовая сторона. Для агитации кандидаты смогут использовать деньги из своих избирательных фондов. К примеру, для покупки дополнительного эфирного времени на радио. Бесплатно им предоставляется 5 минут радиоэфира. Кстати, свои выступления претенденты на депутатские портфели начнут уже в понедельник.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Во время нынешней избирательной компании запрещается агитация за бойкот выборов. Эта норма содержится в Конвенции о стандартах свободных и демократических выборах в странах СНГ. К этой Конвенции Республика Беларусь присоединилась и, соответственно, мы ее будем выполнять. Если где-то возникнет какой-то конфликт между кандидатам и СМИ, этот вопрос мы передадим специалистам и они в состоянии будут разобраться в этом споре.